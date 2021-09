El Alcorcón, próximo rival a domicilio del Burgos CF, primer candidato al descenso

El Alcorcón, colista de la categoría, atraviesa un delicado momento por los malos resultados que encadena y que se unen a la crisis institucional derivada de la destitución de Juan Antonio Anquela, que han provocado el rechazo de la afición, descontenta con la directiva y que piden la marcha del director deportivo.



Bajan las aguas revueltas por Santo Domingo. Tras siete jornadas disputadas el equipo es último de la clasificación con tres puntos, una sola victoria y seis derrotas, y, aunque aún queda mucho campeonato, las sensaciones son malas.



La destitución hace poco más de una semana de Juan Antonio Anquela, que tenía al vestuario y la afición de su parte, ha sido un golpe duro. En el último partido frente al Valladolid se vio a un equipo sin alma, desdibujado, sin rumbo y que acabó perdiendo 2-0 pero que pudo hacerlo por más si Dani Jiménez no hubiese estado tan acertado.



El reemplazo en el banquillo, por el momento, no ha surtido efecto. Jorge Romero, que ha pasado del filial al primer equipo y que supone una apuesta personal del director deportivo Emilio Vega, ha sido el elegido para revertir la mala dinámica que comenzó con Anquela.



Esa decisión de prescindir del técnico jienense, auténtico ídolo en Alcorcón por las gestas logradas desde el banquillo alfarero, la última el pasado curso, cuando cogió a un equipo desahuciado y lo llevó a la permanencia, no ha sido bien recibida por la afición.



De hecho, la Federación de Peñas del Alcorcón emitió un "comunicado duro y difícil" para condenar el despido de Anquela, que se produjo con una fría llamada telefónica de Emilio Vega de solo treinta segundos y que le impidió, incluso, despedirse de sus jugadores.



"Nos acaban de quitar a uno de los nuestros. Los hechos acaecidos no son más que la acumulación de decisiones erróneas institucionales y deportivas llevadas a cabo en esta última década. Década que, en vez de para avanzar y crecer como club, ha servido para estancarnos y en algunos casos retroceder. Una década tirana", manifestó la Federación de Peñas en su escrito, en el que además pidió la dimisión de Emilio Vega.



El Alcorcón tiene ahora por delante dos partidos en Santo Domingo contra rivales que tienen el mismo objetivo, la permanencia, que son recién ascendidos y que también están en descenso. El primero contra la Real Sociedad B y el segundo frente al Burgos. Esos dos partidos marcarán, en gran parte, el futuro del equipo alfarero en este campeonato.