Adapta Zaragoza, primer rival de la temporada en el Talamillo para el Servigest

Este sábado, a las 18:00 horas y en el Pabellón José Luis Talamillo, Servigest Burgos recibirá al Adapta Zaragoza en lo que será su primer partido como local de la presente temporada. Mientras los burgaleses se iniciaron con una victoria en Badalona la pasada semana, los aragoneses cayeron derrotados ante el Abeconsa Basketmi de Ferrol.

Los visitantes vuelven a una categoría que habían perdido hace dos años pero que recuperaron tras una magnífica temporada pasada. Son un bloque compacto cuya mayor novedad reside en el banquillo, ya que han fichado a José Manuel Artacho, entrenador con pasado en el todopoderoso Ilunion, que el año pasado era entrenador del Amiab de Albacete, finalista de la liga en División de Honor, y que dirigía el combinado español que consiguió la medalla de plata en los Juego Paralímpicos de Río de Janeiro. En pista podrá contar con un quinteto compacto en el que cualquier jugador puede anotar, los cinco jugadores del quinteto inicial anotaron en el primer partido entre ocho y doce puntos, pero no dispone de muchos recambios.

Los burgaleses llegan con la sensación del deber cumplido tras su victoria en Badalona, pero saben que pueden dar mucho más. Según el entrenador local, “tuvimos, especialmente al principio del partido, muchos despistes defensivos que debemos trabajar para que no se repitan. En ataque nos iremos conociéndonos más poco a poco”. El técnico burgalés no podrá contar con Genrri Tejada cuyas dolencias se han complicado, ya no pudo jugar en Badalona, y ha tenido que ser ingresado. “Es una pena ya que es un jugador importante para nosotros, pero ahora lo importante es que se recupere bien” añade un Rodrigo Escudero ilusionado ante el primer partido como local. “Intentaremos hacer un juego atractivo para mantener el magnífico ambiente que nos encontramos habitualmente en el Talamillo. Es un lujo contar con una afición como la nuestra”.