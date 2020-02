94-88. El San Pablo Burgos vence y convence ante Andorra

El San Pablo Burgos conquistó la victoria ante MoraBanc Andorra en un trabajado partido en el que los de Joan Peñarroya supieron dominar con destreza el duelo. El equipo burgalés tuvo que esforzarse en la pista en los momentos en que el conjunto andorrano se recuperaba en el marcador. Finalmente, los castellanos lograron cerrar el undécimo triunfo de la temporada de Liga Endesa para afrontar el parón de la competición en las próximas semanas.

Los burgaleses abrían el encuentro con una gran actuación colectiva, que fue dándoles las primeras rentas (10-5). El conjunto de Peñarroya controlaba bien el ritmo del duelo en ataque y aprovechaba los errores de los andorranos para fortalecerse en el marcador con una alta anotación mediado el cuarto (16-8). Desde el tiro libre se mantenía en el choque el equipo de Ibon Navarro, que no podía evitar que los castellanos hicieran un parcial de 6-0 para elevar la máxima hasta los once puntos (25-14). El primer cuarto concluyó con ventaja local (25-16). Pese a un triple inicial de Earl Clark, MoraBanc Andorra hilaba un 0-9 que le volvía a meter en el partido y que tuvo que romper Thad McFadden (30-25). Los visitantes trabajaban en la pista para colarse en la pelea por el resultado, pero Augusto Lima realizaba una gran labor sobre el parqué para recuperar en las manos de Bassas, McFadden y Clark diez puntos de renta (43-33). El intercambio final llevó el duelo al descanso, con seis de ventaja burgalesa (47-41).

En el regreso a la cancha, el conjunto andorrano se afanó para recobrar el equilibrio en el electrónico e incluso ponerse por delante por primera vez (53-55). Los castellanos tenían que volver a coger buenas sensaciones y lo consiguió para recuperar los mandos del encuentro y conservarlos conforme avanzaban los minutos, con un parcial de 7-0 (71-63). Todavía a la cabeza del resultado finalizó el San Pablo Burgos el tercer periodo (71-65). El cuadro de Peñarroya intentaba despegarse en el marcador (74-67), pero Todorovic volvía a acortar distancias (74-71). La aportación de Bassas en este punto se tornó crucial para buscar la ruptura del partido, una tarea en la que colaboró Clark para recuperar la renta de once puntos (82- 71). No se daban por rendidos los visitantes, que todavía iban a recortar diferencias con dos triples de Sy y de Todorovic, junto a una canasta de Diagne para completar el parcial de 8-0 (89-86). Vitor Benite enchufaba un triple providencial (92-86) y Todorovic aún recortaba la ventaja (92-88). Sin embargo, los intentos de MoraBanc Andorra no fueron suficientes para arrebatar la undécima victoria del San Pablo Burgos en la temporada de Liga Endesa (94-88).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de Liga Endesa ante Valencia Basket, el domingo 1 de marzo, desde las 20:00 horas, en el Pabellón Fuente de San Luis.

Ficha técnica

94 – San Pablo Burgos: Bruno Fitipaldo (9), Vitor Benite (12), Miquel Salvó (4), Earl Clark (23) y Augusto Lima (11) –cinco inicial– Thad McFadden (10), Ferran Bassas (13), Jasiel Rivero (10), Álex Barrera (-), Javi Vega (-), Dragan Apic (2), Kareem Queeley (-).

88 – MoraBanc Andorra: Bandja Sy (9), David Walker (8), Frantz Massenat (3), Jeremy Senglin (3) y Moussa Diagne (14) –cinco inicial– Tyson Pérez (6), Nacho Llovet (2), Clevin Hannah (10), Dejan Todorovic (21), Guille Colom (-), David Jelínek (6), Dejan Musli (6). Terminó eliminado por cinco faltas personales Frantz Massenat.

Cuartos: 25-16; 22-25; 24-24; 23-23.

Árbitros: Juan Carlos García González, José Ramón García Ortiz y Alberto Baena.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada de Liga Endesa disputado en el Coliseum ante 9553 espectadores.