93-88. El UBU Tizona tropieza ante Melilla en su ansiado debut en LEB Oro

El Tizona Universidad de Burgos regresó seis años después a la LEB Oro, pero no pudo hacerlo con victoria. Los azulones debutaron de forma tardía en la competición en un siempre difícil desplazamiento hasta Melilla. Pese a un inicio dubitativo, pronto llegaron las buenas sensaciones de los burgaleses gracias a su acierto exterior. Úriz, Ayoze y Barro lideraron al equipo y mantuvieron una igualdad máxima en el choque hasta los minutos finales. En ellos, el Melilla logró una ligera ventaja que le permitió lograr la victoria y aguar el estreno de los de Jorge Elorduy.

En los primeros minutos del choque, el Melilla se encargó de llevar el peso del encuentro, anotando con facilidad en transiciones rápidas que sorprendieron a la defensa del Tizona. Un triple de Kris Joseph se convertía en la primera anotación de los azulones en la categoría, aunque pronto detuvo el encuentro Jorge Elorduy para reorganizar a los suyos sobre el parqué. La pizarra del técnico bilbaíno permitió al Tizona acercarse en el electrónico con un tiro de media distancia de Ayoze. A ello le siguió un triple de Rawson y un posterior mate de Barro. Pese a ello, los melillenses no cedían en ataque, manteniendo porcentajes elevados de acierto, gracias a la actuación de Wintering.

El Tizona logró pronto dar con la tecla correcta y Ayoze y Barro pusieron a su equipo a solo dos puntos del rival (18-15). Tras lograr frenar a su rival, los azulones pusieron el empate en el marcador gracias a dos triples consecutivos de Joseph y Galarreta. Los burgaleses pasaban por su mejor momento del choque y lograron culminar un parcial de 13-0 a su favor antes del final del primer periodo (23-28). Tras la pausa entre cuartos, Wintering volvió a tomar la responsabilidad de liderar a los melillenses en el aspecto ofensivo. Nuevamente, la salida fue mejor de los locales, que se pusieron un punto arriba gracias a la anotación de Kamba.

Los burgaleses continuaron apostando por el juego exterior y lograron un nuevo triple de las manos de Úriz. El Tizona mantuvo un ritmo alto de choque en los minutos posteriores, pese a contar con un rodaje competitivo menor que el de su rival. Tras una canasta en transición de Kody, los titulares del equipo que hoy vestía de naranja volvieron a cancha. La muñeca de los de Jorge Elorduy seguía estando bien engrasada y Rawson repetía desde el perímetro (35-41). Antes del descanso, el Melilla logró reducir la distancia gracias a varios tiros exteriores liberados. El canario Ayoze respondía anotando en una penetración con la que obtuvo un tiro adicional (44-46). Ambos equipos tomarían el camino de los vestuarios en un partido con una anotación muy elevada y con un 50% de efectividad desde el triple para el Tizona.

La pausa en el ecuador del choque no cambió la dinámica positiva de los burgaleses, que continuaron acertados desde el tiro libre gracias a un participativo Ayoze Alonso. El propio jugador canario se sumó también a la anotación exterior, lugar desde el que Rawson convirtió su tercer triple de la noche (54- 58). Mus Barro volvió a pista y encestó en tres ocasiones consecutivas, no pudieron lograr una cuarta al efectuar pasos bajo el tablero. Pese a ello, el Tizona no lograba distanciarse de su rival, que mantuvo el acierto exterior que ya tuvo en la primera parte (64-64). En el tercer periodo, Sergio Llorente estuvo de dulce y anotó un tiro lejano sobre la bocina para deshacer la igualdad.

En el inicio del periodo definitivo, Elorduy dio entrada a varios jugadores de refresco, para compensar la elevada carga de minutos que acumulaban Úriz y Barro. Galarreta aprovechó los minutos en cancha y anotó un nuevo triple en su cuenta particular. Sin embargo, el Melilla subió una marcha y cerró un parcial de 11-0 a su favor con una buena canasta de Misters (82-74). El Tizona no dio el partido por perdido y forzó una pérdida de su rival, logrando ponerse a solo cuatro puntos con una canasta del recién incorporado Ayoze, aunque los norteafricanos respondieron con un nuevo triple del letón. A solo cuatro minutos del final, Kamba lograba una ventaja máxima de nueve puntos para los locales. Úriz seguía en pista y fue el encargado de anotar desde el triple para poner a su equipo a ocho puntos (89- 81).

Pese a la igualdad de todo el choque, el encuentro se había decantado en favor del Melilla en los minutos finales, que quería mantener la ligera ventaja adquirida. Para ello envió a su rival a la línea de tiros libres, donde sería protagonista Mus Barro, máximo anotador de los locales con 17 puntos. A falta de un minuto y medio para el final, llegaría una jugada clave en las manos de Rawson. El norteamericano recibió liberado una asistencia de Ayoze y puso a su equipo a tres puntos de su rival con un triple (91-88). El propio base canario no logró anotar desde media distancia, pero el Melilla tampoco pudo responder con una canasta gracias a la buena defensa azulona que agotó la posesión de su rival.

A medio minuto de la conclusión, los árbitros pitaron una falta de saque tras el tiempo muerto a Ayoze y el equipo burgalés perdió una posesión de vital importancia. El Melilla anotó los dos tiros libres posteriores y encarriló el choque a falta de unos pocos segundos para el final. Los azulones no lograron culminar la jugada definitiva y la victoria se decantó del lado local por cinco puntos de diferencia (93- 88).

El próximo compromiso liguero del Tizona Universidad de Burgos tendrá lugar el martes 10 de noviembre a las 19.00 horas en El Plantío, cuando se recuperará el partido aplazado de la primera jornada ante el Leyma Coruña. Tras ello, los azulones volverán a jugar como locales, recibiendo al Club Ourense Baloncesto el viernes 13 de noviembre a las 19.00 horas.