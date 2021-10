91-96. San Pablo Burgos se impone a un Fuenlabrada desencajado

El Hereda San Pablo Burgos mira hacia arriba. En Fuenlabrada encadenó su cuarta victoria entre Liga y Europa (91-96), ante un equipo local superado por sus pívots y desencajado en el tercer cuarto por una falta no pitada que acabó con su entrenador y el segundo técnico expulsados por protestar.



Lo que había sido un duelo de rachas, dominado por los interiores del conjunto castellano, el nigeriano Suleiman Braimoh (18 puntos y 8 rebotes) y el serbio Dejan Kravic (8 y 4), se rompió cuando un agarrón de Braimoh sobre el joven maliense del Fuenlabrada, Bassala Bagayoko (15 años) no fue señalado como falta. Las protestas del segundo técnico Salva Guardia, arrojando la chaqueta al suelo, y del primero Josep María Raventós, más comedido, acabaron con ambos expulsados y el 'Fuenla' sin timonel, a merced de un Burgos superior.



A partir de ese momento brillaron Dani Díez (13 puntos y 5 rebotes) y el brasileño Vitor Benite (16 y 3), que junto a la calma y las 7 asistencias del base estadounidense Alex Renfroe abrocharon un partido en el que los pupilos del croata Zan Tabak mostraron su mayor variedad de recursos en la pintura, aunque los locales pelearon hasta el final, liderados por el nigeriano Obi Emegano (20 puntos), el brasileño Leo Meindl, con un nuevo doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes, y el canadiense Kyle Alexander (19).



El San Pablo se llevó un buen botín de un Fernando Martín que recordó al de antaño, con 3.120 espectadores, ya sin restricciones de aforo y recibiendo espectadores visitantes año y medio después: seguidores burgaleses saludados con ovación antes del partido.



Ante un Burgos precedido por su fama defensiva, el 'Fuenla' explotó su vena triplista embocando los tres primeros sin fallo, dos de Emegano (11-4). Braimoh, fajándose en la zona (6 puntos y 4 rebotes en el primer parcial) insufló agresividad en ambos aros a los de Tabak, pero una exhibición ofensiva de Alexander mantuvo el liderazgo local al final del primer cuarto (23-17).



No duró ni minuto y medio, porque Burgos en tres transiciones volteó el electrónico (23-24, min. 11). La defensa castellana se hizo inexpugnable y en ataque el San Pablo acumuló un parcial que llegó a 0-14 con un triple de Dani Díez (23-31, min. 14).



Raventós gastó el segundo tiempo muerto en menos de 5 minutos y volvió a poner a Alexander en pista, pero su equipo seguía blando en defensa, mientras Braimoh y Kravic se forraban a anotar y rebotear. Solo al borde del descanso se puso las pilas el conjunto local para descontar hasta el 37-42 con el que llegó el intermedio.



Del vestuario emergió una defensa burgalesa redoblada, que correspondieron Kravic y Braimoh aprovechando la tercera falta de Alexander. Raventós probó a Dusan Ristic, Chema González y Bagayoko para parar la sangría en la pintura y este último fue protagonista, al recibir un agarrón en carrera de Braimoh que no fue señalado como falta y provocó con una ostentosa protesta de Salva Guardia, que se marchó tirando al chaqueta al parqué. Le siguió Raventós, también expulsado por técnica descalificante.



El Fuenlabrada caía de 14 (44-58, min. 25) y se quedaba sin dos técnicos, pero tenía su gente y su orgullo. Bagayoko con un mate, el estadounidense Kwan Cheatham y el serbio Jovan Novak con sendos triples percutían a un sorprendido Burgos, que se mantenía al frente gracias a la calma de Renfroe y un triple de Dani Díez (57-66).



La épica no le iba a durar mucho a los locales. De nuevo Díez desde los 6,75 metros y Benite dieron un margen de tranquilidad al San Pablo y la defensa volvió a aflorar (61-79, min. 33).



Aun así, creyeron en la remontada los jugadores fuenlabreños, hasta el punto de ponerse a cinco minutos con 29 segundos en el reloj (89-94). Dos rebotes capitales de Xavi Rabaseda y un mate de Braimoh acabaron con el partido, con triunfo burgalés por 91-96 y pitada de la afición fuenlabreña al trío arbitral.





- Ficha técnica:





91 - Urbas Fuenlabrada (23+14+20+34): Novak (12), Emegano (20), Meindl (13), Cheatham (6), Alexander (19) -quinteto inicial-, Eyenga, Bagayoko (1), Armand (16), López, Ristic (4) y González.



96 - Hereda San Pablo Burgos (17+25+24+30) Nikolic (7), Benite (16), Rabaseda (11), Braimoh (18), Kravic (8) -quinteto inicial-, Renfroe (4), Zack (4), McGee (15), Queeley y Díez (13).



Árbitros: Fernando Calatrava, Vicente Martínez y Joaquín García. Expulsaron por falta técnica descalificante al entrenador local Josep María Raventós y al segundo entrenador Salva Guardia, ambos en el minuto 25.



Incidencias: partido de la quinta jornada de la Liga Endesa, disputado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada (Madrid), ante 3.120 espectadores.