89-63. El Tizona se estrena a lo grande ante su afición

El Tizona Universidad de Burgos necesitaba empezar con buen pie la segunda fase del campeonato, algo que hizo tras imponerse con claridad al ZTE Real Canoe. El equipo entrenador por Lluís Riera fue superior desde el primer cuarto y logró distanciarse en el marcador desde los minutos iniciales. Su acierto en el tiro media y corta distancia, sumado al gran trabajo colectivo les hizo dominar el partido durante los cuarenta minutos. Los fichajes invernales del Tizona mostraron su mejor cara, incluido Ryan Nicholas, que debutaba con el club burgalés. El público, que regresaba a las gradas de El Plantío dos meses después, demostró sus ganas de volver a ver baloncesto y ayudó al equipo a mostrar de nuevo su mejor versión.

En un día especial por el regreso del público dos meses y medio después a El Plantío, el Tizona Universidad de Burgos arrancaba la segunda fase de la competición con el objetivo de alcanzar la deseada permanencia. El primer equipo al que debería superar sería el ZTE Real Canoe madrileño, quien partía como colista del grupo con tan solo una victoria, al igual que los burgaleses. Impulsados por su afición, los azulones salieron como un auténtico torbellino, logrando un parcial de 6-0 en apenas un minuto. Dos balones a la espalda de la defensa fueron culminados por Mus Barro con sendos mates. Joseph y Alonso comenzaron serios en ataque para empezar a hacer daño al equipo rival (8-4).

Juanjo Temino - "Fotik" j

Los burgaleses reflejaban sobre el parqué la confianza en su juego y Spencer Reaves anotó por partida doble para ampliar la renta del equipo antes de retirarse al banquillo durante unos minutos tras recibir un golpe en la mandíbula. El tiro libre, otro de los puntos fuertes del equipo en esta temporada, también dio pronto sus frutos, al convertir Iván Martínez sus primeros lanzamientos. El vallisoletano tenía ganas de más y con un triple aumentó la renta hasta los nueve puntos (17-8). Nada podía parar a los burgaleses y Hall asistía por la espalda para el mate al contraataque de Kris Joseph. El propio interior estadounidense se sumaría a la anotación con u triple en la jugada posterior (22-10).

Antes de finalizar el primer cuarto llegaba el debut de Ryan Nicholas con la elástica azulona con el 22 a la espalda. El ala-pívot lograría sus primeros puntos antes de terminar el periodo inicial. Los azulones se mostraban serios en ataque y en defensa, algo que reflejaría un tapón en defensa de Iván Martínez a uno de sus rivales. Starr y Sow saltaban a la cancha en el inicio del segundo cuarto y el base norteamericano, que se estrenaba en casa, encestaba desde el triple. El buen juego del Tizona se veía alimentado por el apoyo del público, que disfrutaba del partido que podían presenciar tantos días después. (31-19).

Las transiciones veloces y un movimiento rápido de balón entre los integrantes del club burgalés favorecían los tiros liberados con los que aumentar la brecha a su favor. Por su parte, Joseph anotaba por partida doble y mantenía dicha diferencia siempre por encima de los diez puntos. La respuesta madrileña llegaba por medio de Toolson, pero un Joseph desatado repetía desde el triple y Barro volvía a colgarse del aro al contraataque (43-25). La dinámica positiva se mantendría hasta llegar al descanso, con los burgaleses tomando el camino de los vestuarios con 15 puntos de renta a su favor (47-32).

La segunda parte empezó como la primera, con los burgaleses filtrando una buena asistencia para que Mus Barro culminase en la pintura. El Real Canoe no daba el partido por perdido y logró varias canastas rápidas al inicio del cuarto, con un activo Chinedu en la pintura. El Tizona no se dejaba intimidar y anotaba por medio de Spencer, que no faltaba a su cita habitual con el triple (52-39). Los amarillos pasaban por sus mejores minutos del partido, acercándose en el electrónico a su rival, aprovechando la falta de acierto desde el triple de los de Lluís Riera en las últimas jugadas. Apareció entonces Galarreta cuando más lo necesitaba su equipo para marcar desde el perímetro y recuperar un colchón a su favor que llegaría a ser de 16 puntos tras una canasta posterior de Hall.

El poderío interior del Tizona en ataque seguía representado por un Mus Barro que se colgaba del aro de El Plantío por cuarta vez en el choque. Otro triple de Galarreta mantenía al Tizona con ventaja, aunque el equipo entrenado por José Rey no le perdía la cara al encuentro y anotaba por partida doble en dos jugadas rápidas. Dentro ya del último cuarto, Ryan Nicholas, en el día de su debut, marcaba dos canastas consecutivas para hacer crecer la diferencia hasta los 22 puntos (75-53). Una falta antideportiva en contra de los visitantes permitiría al Tizona seguir cimentando un triunfo que no parecía que se le fuera a escapar. Brian Starr, ejerciendo en esta ocasión como escolta, convirtió dos jugadas similares, penetrando hasta el interior de la pintura rival. El Plantío disfrutaba del juego de los suyos y transmitía el apoyo que tanto habían echado de menos durante la temporada. Disfrutaba de minutos en pista Imobach Pomares, quien saltó a la cancha cargado de energía para ayudar a su equipo en defensa. El canario lograría una de las últimas canastas de su equipo con un triple lejano. El paso de los minutos hizo fuerte a un Tizona Universidad de Burgos que lograría hacerse con el triunfo de forma holgada por 89 a 63. El máximo anotador y MVP de los azulones terminaría siendo Kris Joseph con 14 puntos. El próximo duelo del conjunto burgalés camino de la permanencia tendrá lugar dentro de una semana en la cancha del Bàsquet Girona.

Ficha técnica:

TIZONA UNIVERSIDAD DE BURGOS: 89

ZTE REAL CANOE NC: 63

Tizona Universidad de Burgos: Ayoze (4), Reaves (11), Joseph (14), Hall (5), Barro (12) –quinteto inicial-, Starr (12), Sow (2), Imobach (3), Úriz (2), Iván Martínez (5), Galarreta (7) y Nicholas (12).

ZTE Real Canoe NC: González (4), Bercy (19), Toolson (6), Brjonsson (7), Ogalue (15) –quinteto inicial-, De la Rua (3), Gil (6), Martínez (3) y Arribas (-).

Árbitros: Zafra Guerra, Iglesias Ambrosio y Cervantes Fernández.

Parciales: 24-15 / 23-17 / 20-21 / 22-10.