84-102. El ritmo anotador de UCAM Murcia fulmina al San Pablo

El Hereda San Pablo Burgos no pudo vencer en el estreno de Salva Maldonado como entrenador del conjunto burgalés en el Coliseum ante un UCAM Murcia que fue superior en todo momento, especialmente en el acierto anotador (84-102).



Thad McFadden fue un problema para los de Maldonado, que no pudieron pararle, y el escolta georgiano terminó el partido con 29 puntos y 9 de 13 en tiros de tres.



El juego interior de UCAM Murcia hizo mucho daño con Dejan Kravic en pista en los primeros minutos, especialmente Augusto Lima, lo que obligó a Salva Maldonado a dar el relevo en la posición de pívot con Julian Gamble para intentar recortar distancias (13-14).



Fue entonces cuando el que tomó las riendas del partido fue Thad McFadden, que se reencontraba con su afición precisamente de la manera en la que tanto gustó en la grada burgalesa, con un 5/6 en triples, aunque los de Maldonado, lejos de venirse abajo, contaron con Gamble, que los mantuvo con 12 puntos en un cuarto.



La falta de anotación del club burgalés condicionó el segundo cuarto pues pasaron casi 6 minutos sin ver aro y, aunque consiguieron volverse, a agarrar al partido, otro parcial de 3-11 para cerrar el cuarto dejó el marcador decantado del lado murciano.



Los de Sito Alonso salieron a cerrar el partido con un parcial de 0-9 que sólo fue reflejo de lo que iba a ser un cuarto con un ritmo de anotación murciano por encima de lo normal, mientras que al San Pablo apenas se le veía confiado en ataque y con muchas dudas en defensa.



No cambió mucho el guión, los de Sito Alonso fueron cada vez a más mientras que San Pablo no bajó los brazos en ningún momento pese a que su rival fue superior en muchos del juego, especialmente en rebote y en acierto.



Con la cabeza puesta ya en Turquía, Salva Maldonado dio oportunidad a los jugadores menos habituales, lo mismo pensó Sito Alonso, cerrando el encuentro.



- Ficha técnica:



84 - Hereda San Pablo Burgos (28+16+23+17): Kravic (10), Salash (0), Rabaseda (11), McGee (23), Renfroe () - cinco inicial - Queeley (1), Kullamae (0), Nikolic (6), Díez (0), Dalton (2), García (10) y Gamble (16).



102 - UCAM Murcia (32+23+32+15): Davis (12), Webb III (14), Lima (10), Tylor (9), Rojas (9) - cinco inicial - Bellas (0), Malmanis (0), Radovic (10), McFadden (29), Cate (5), Czerapowicz (9), Vasileiadis (0).



Árbitros: González, Castillo y Baez. Eliminado por faltas Chris Czerapowicz (UCAM Murcia).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 celebrada en el Coliseum Burgos. Se entregó una placa conmemorativa a Augusto Lima y a Thad McFadden por su pasado en el club burgalés.