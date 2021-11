82-90 El San Pablo Burgos no puede frenar la potencia ofensiva de Manresa

El Hereda San Pablo Burgos sumó una nueva derrota en liga Endesa ante BAXI Manresa (82-90) en un partido en el que no pudo frenar el poder ofensivo de un conjunto manresano que tuvo a su base Sylvain Francisco como referencia con 28 puntos anotados.



Las pérdidas y la falta de fluidez en el ataque burgalés fueron otras de las claves para que los de Zan Tabak no optasen a una victoria que en todo momento pareció segura para los de Pedro Martínez.



Tras un inicio arrollador de Manresa con un parcial de 0-10 en el que San Pablo no consiguió ejecutar ataques decentes, Tabak tuvo que parar el partido pero sirvió de poco pues Sylvain Francisco puso el partido muy de cara para los manresanos, con 13 puntos en su cuenta particular.



Los burgaleses lo intentaron a base de triples con buen acierto de varios jugadores aunque el juego del francés dejó clara una ventaja al final del primer cuarto (19-25).



San Pablo intentó remontar pero la entrada al campo de nuevo de Francisco, que anotaba con facilidad e hizo jugar a sus compañeros, alejó las posibilidades del equipo de Tabak que volvieron a marcharse al descanso con una desventaja de 10 puntos.



Las decisiones arbitrales protagonizaron el tercer cuarto que desquiciaron a un San Pablo falto de garra en algunas ocasiones mientras que los de Pedro Martínez seguían desplegando un juego vistoso que les llevó a dominar ventajas de 17 puntos.



San Pablo llegó a bajar de la barrera psicológica de los 10 puntos pero sin parar a Francisco en los instantes finales, 6 puntos del francés volvieron a alejar a los de Tabak en el marcador.



Buenos minutos del San Pablo al iniciar el último cuarto que les llevaron a volver a ponerse muy cerca en el marcador, con una desventaja de 6 puntos gracias especialmente al acierto de Renfroe y Benite.



Pero varias pérdidas seguidas del equipo local de nuevo alejaron las opciones de remontada y llevaron al conjunto burgalés a sumar la cuarta derrota consecutiva en liga.



Ficha técnica:





82-Hereda San Pablo Burgos (19+14+25+24): Kravic (13), Nikolic (0), Benite (19), Braimoh (9), Rabaseda (10) - cincio inicial- Queeley (-), Salash (8), McGee (10), Renfroe (10) y Zack (0).



90-BAXI Manresa (25+21+26+18): Francisco (28), Jou (12), Moneke (10), Pérez (2) y Sima (10) -cinco inicial - García (2), Steinberg (0), Martínez (0), Valtonen (3), Bako (12), Thomasson (11), Maye (0).



Árbitros: Calatrava, Manuel y Fernández.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 7718 espectadores.