82-65. Joventut alarga la desdicha del San Pablo Burgos

El Joventut de Badalona venció por 82-65 al Hereda San Pablo Burgos para seguir en la zona alta de la clasificación, liderado por Ante Tomic (17 puntos y 8 rebotes) y Pau Ribas (14 puntos).



La Penya se mantiene en la parte alta de la tabla tras sumar por primera vez dos victorias consecutivas en la Liga Endesa, mientras que para los burgaleses es su tercera derrota consecutiva tras su buen inicio de campeonato.



El Hereda San Pablo Burgos se mantuvo cerca de la Penya en el primer cuarto con los puntos de Salash y Kravic, pero no tuvo continuidad en su juego interior, sobre todo cuando Tomic estuvo en pista, y Vitor Benite, que anotó 10 puntos en la primera parte, desapareció en la segunda mitad bien defendido por Pep Busquets.



La Penya no comenzó bien al tener muchos problemas para meter balones en la zona a Ante Tomic, bien defendido por Stephen Zack, y lo apostó todo en ataque a los triples, con Pau Ribas y Joel Parra como jugadores más certeros (10-8, min. 5).



El equipo burgalés aprovechó los minutos de descanso de Tomic y la mala defensa de Birgander para ponerse cuatro arriba (14-18, min. 9) con Salash y Kravic sumando diez puntos entre ambos.



Ribas y Brodziansky le dieron la vuelta al marcador al inicio del segundo período con su acierto en los triples (27-20, min. 13), a lo que se añadió Tomic, más presente en el ataque con ocho puntos, para tomar el mando del partido. Una canasta de Busquets puso a la Penya en su máxima diferencia (37-28, min. 18).



Con Tomic intratable en ambos aros, el San Pablo Burgos solo anotó de tres en los últimos cuatro minutos del cuarto, para irse al descanso siete puntos abajo (39-32). Benite, con 10 puntos, fue el mejor del equipo de Zan Tabak en la primera parte.



Derek Willis llevó al Joventut junto a Pau Ribas a su máxima ventaja al inicio del tercer cuarto (47-35, min. 12) y el acierto de Brodziansky mantuvo a los de Badalona alrededor de los diez puntos de ventaja hasta el final del cuarto (61-52).



El San Pablo Burgos respondió a la buena defensa verdinegra con los triples de Mc Geee y Díez (53-46, min. 28), pero eso no le bastaba para apretar aún más el marcador ante los puntos de Tomic en los minutos finales del cuarto.



Dos triples anotados por Busquets y Willis al inicio del último cuarto pusieron una nueva ventaja en el marcador (67-53, min. 32) ante la que los burgaleses ya no tuvieron capacidad de reacción, con su líder Vitor Benite completamente anulado por Busquets y Willis, y Busquets y Tomic anotando una y otra vez desde cerca del aro.





- Ficha técnica:





82. Joventut Badalona (16+23+22+21): Vives (6), Ribas (14), Parra (5), Willis (12), Tomic (17) -equipo inicial-, Brodziansky (12), Ventura (2), Birgander (-), Busquets (9) y Feliz (5).



65. Hereda San Pablo Burgos (18+14+20+13): Nikolic (5), Benite (15), Rabaseda (-), Braimoh (3), Zack (2) -equipo inicial-, Kravic (10), Salash (11), McGee (4), Renfroe (7) y Díez (8).



Árbitros: Martín Caballero, Serrano y Fernández. Eliminaron por cinco faltas personales a Stephen Zack (min. 37).



Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 3.221 espectadores.