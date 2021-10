81-70. El regreso de Renfroe alza al San Pablo Burgos ante Andorra

El Hereda San Pablo Burgos sufrió más de lo esperado para llevarse la segunda victoria de la temporada ante el Morabanc Andorra (81-70), la primera ante su afición en un partido que llegó a dominar en todos los aspectos pero que llegó a peligrar en el último cuarto.



En un encuentro que parecía que iba a caer del lado burgalés con más facilidad, el jugador más valorado del equipo fue Alex Renfroe en su primer partido esta temporada, con dobles dígitos de 13 puntos y 10 rebotes.



Tras un inicio marcado por la falta de acierto de ambos equipos, Xavi Rabaseda abrió la lata con un triple para dar paso a un intercambio de canastas antes del debut esta temporada de Alex Renfroe, que con su salida el equipo burgalés anotó un 12-0 de parcial para dejar al equipo con un 15-4 a su favor.



El dominio del rebote y el acierto exterior de Dani Díez y Marc García dieron un plus al equipo de Zan Tabak, mientras que Andorra se hundía ante su falta de acierto.



Mientras el San Pablo jugaba al ritmo de Renfroe en un partido que volvió a recordar al conjunto burgalés de la temporada anterior, solo Hannah y el rebote ofensivo dio un poco de vida a los de Ibon Navarro.



Tras el descanso, se pudo ver una igualdad entre ambos equipos, los porcentajes de tiro acompañaron a los de Navarro, pero Burgos no bajó el nivel combinando buenos ataques y sin mucho esfuerzo en defensa.



En el último cuarto, Andorra salió más acertado, intentado una remontada que parecía imposible, tras un parcial de 10-0 bajó a 12 puntos la diferencia en el marcador, coincidiendo con los peores minutos de un San Pablo que no llegó a relajarse en exceso, pero pagó el fuerte nivel que ofreció en los primeros 20 minutos.



Los andorranos creyeron en la victoria con buenos minutos de juego, bajando la barrera psicológica de los 10 puntos cuando quedaban menos de 2 minutos, pero en los momentos finales volvió a fallar y la victoria se fue para los burgaleses.



- Ficha técnica:



81 - Hereda San Pablo Burgos (25+24+21+11): Kravic (2), Nikolic (3), Benite (10), Braimoh (8), Rabaseda (3) – cinco inicial - Queeley (-), Salash (0), Díez (13), McGee (14), García (10), Renfroe (13) y Zack (6).



70 - Morabanc Andorra (14+12+21+213: Olamuyiwa (2), Hannah (16), Noua (3), Crawford (2), Jelínek (6) – cinco inicial - Miller-Mcintryre (12), Pauli (4), Nakic (0), García (5), Diagne (1), Morgan (3), Arteaga (16).



Árbitros: Antonio Conde, Alfonso Olivares, Andrés Fernández. Eliminado por faltas personales el jugador del Hereda San Pablo Burgos Xavi Rabaseda y por parte de Morabanc Andorra Codi Miller – McIntyre.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 7793 espectadores. El partido comenzó con 35 minutos de retraso por un problema en el marcador.