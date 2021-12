75-82. El San Pablo Burgos hace los deberes en Turquía y logra la cuarta victoria en la BCL

El Hereda San Pablo Burgos firmó una brillante victoria en su visita al Besiktas turco (75-82) que le mantiene en la primera posición de la clasificación de su grupo en la Liga de Campeones a falta de una jornada.



Los de Salva Maldonado estuvieron mejor que su rival en los 40 minutos y, aunque no llegaron a tener un dominio total del partido, en ningún momento peligró su victoria.



Ahora deberán ganar en el último compromiso al Rytas Vilnius si quieren evitar el 'play-out'.



Los burgaleses fueron superiores desde el principio, especialmente con Dejan Kravic y Max Salash dominando primero en la pintura y después con el relevo de Julian Gamble (7-17).



El conjunto turco se acercó en los instantes finales del primer cuarto gracias al acierto exterior, aunque las sensaciones burgalesas eran buenas y permitieron que todos los jugadores encontrasen su juego (18-21).



Con el mejor juego ofensivo desde el perímetro, ante la ausencia de Vitor Benite por lesión, aparecieron Marc García y Kristian Kullamae apoyados por Gamble, que se hizo fuerte en la zona.



El Besiktas funcionó a ráfagas, con momentos de buenas decisiones tanto ofensivas como defensivas en las que recortó distancias (42-46).



Tras el descanso, el guión fue similar. El San Pablo seguía tirando de su potencial interior, aunque Tyrus McGee se presentó como candidato a dirigir al equipo y gracias a su aportación particular en el tercer cuarto se pudo ampliar incluso la ventaja burgalesa (60-65), pues los turcos llegaron a ponerse a dos puntos.



Sin embargo, no terminó de romper el partido el Burgos, aunque llegó a tener hasta 11 puntos de ventaja, pero siempre el Besiktas aparecía para volver a apretar a los de Salva Maldonado, quienes finalmente tiraron del norteamericano con pasaporte rumano McGee para cerrar el encuentro y sumar la cuarta victoria de la temporada en este torneo.





- Ficha técnica:





75 - Besiktas (18+24+18+15): Bluiett (-), Osmani (10), Haltali (-), Whitehead (12), Reaves (8) - cinco inicial - Lawson (8), Hollis-Jefferson (18), Yagmur (6), Asku (-), Kahraman (-), Arna (13) y Goktepe (-).



82 - Hereda San Pablo Burgos (21+25+19+17): Kravic (6), Nikolic (8), Salash (9), Rabaseda (0) y McGee (15) - cinco inicial - Martínez (-), Queeley (-), Kullamae (12), Dalton (9), García (11), Renfroe (-) y Gamble (12).



Árbitros: Manuel Mazzoni (Italia), Ademir Zurapovic (Bosnia y Herzegovina) y Oskars Lucis (Letonia).



Incidencias: Partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Besiktas Akatlar Arena de Estambul.