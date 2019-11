72-46. Servigest consigue una nueva victoria ante su afición

Servigest ha sumado su tercera victoria frente a Globalbasket, en un partido en el que las fuerzas estuvieron muy igualadas durante la primera parte, pero que se rompió en un tercer cuarto en el que los locales se han mostrado muy acertados de cara a canasta y han conseguido veintinueve puntos.

El partido comenzó con los dos equipos muy acertados en ataque y no tanto en defensa. El porcentaje de acierto tan alto de los dos equipos mostraba que los ataques se imponían claramente a las defensas. Los visitantes iban siempre a remolque de los locales, pero no se despegaban, como muestra el hecho de que los empates se repitieran desde el 2 a 2 al 12 a 12 del minuto siete. Sólo en ese momento, dos canastas de Zavala y Arredondo dieron la primera ventaja de cuatro puntos a favor de los locales. Desde el principio las

canastas burgalesas venían del trio anotador Piti, Zavala y Arredondo, que muy bien arropados por sus compañeros, tuvieron mucho acierto en sus tiros. El partido circuló por los mismos derroteros hasta el descanso. Aunque Servigest llevaba la iniciativa, Globalbasket, gracias a un trabajo encomiable, se mantenía en el partido y no dejaba que la diferencia favorable a los locales fuera más allá. El 32 a 26 que mostraba el marcador en el intermedio dejaba las espadas en todo lo alto.

Tras el paso de por los vestuarios llegaron los mejores minutos burgaleses. El parcial del tercer cuarto, 29 a 11, deja bien a las claras la superioridad que mostraron los pupilos de Rodrigo Escudero sobre la pista. La defensa burgalesa, mucho más agresiva, no permitía respiro a los visitantes, que se vieron en dificultades, incluso, para encontrar buenos tiros a canasta en varias fases del cuarto. Esto permitía al Servigest dominar el rebote, robar balones y jugar a un ritmo muy alto que su rival no pudo seguir. La diferencia creció rápidamente y la victoria ya no peligraba para los locales que pudieron tomarse con calma los últimos minutos.

En opinión del entrenador burgalés, “si el otro día comentaba al acabar el partido que con esos porcentajes era difícil ganar, hoy ha ocurrido lo contrario y esos buenos porcentajes nos han permitido ganar con tranquilidad. Creo que hemos movido mejor el balón y eso se ha notado”. Ahora Rodrigo Escudero ya piensa en el siguiente partido, que se disputará en tierras gallegas el próximo contra el líder imbatido, el Abeconsa Basketmi de Ferrol.