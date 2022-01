68-80. El San Pablo Burgos de Paco Olmos dice adiós a la Basketball Champions League

El Hereda San Pablo Burgos cayó en el tercer partido definitivo ante Darussafaka turco (68-80) y no podrá repetir su triunfo en la Liga de campeones esta temporada en un partido que no tuvo opciones reales en ningún momento pese a que el equipo se dejó en el último cuarto todo para conseguir llevarse el partido pero el acierto en los instantes finales de los turcos fue determinante.



Darussafaka fue más convincente en el inicio de partido y le costó mucho a San Pablo meterse en el partido, aunque en defensa mejoró con respecto al encuentro anterior, lo que hizo que llegase a ponerse pronto por delante con una buena aportación del juego interior, con Landry Nnoko haciéndose dueño de la pintura en su debut en la cancha burgalesa, pero los errores finales igualaron el cuarto (16-16).

GRAF3386. BURGOS, 20/01/2022.- Vitor Benite (i), del Hereda San Pablo Burgos, lucha con Wayne Mccullough, del Darussafaca SK, durante el partido de baloncesto de la Liga de Campeones que se juega hoy jueves en el Coliseo de Burgos. EFE/Santi Otero



El tiro exterior dio posibilidades a San Pablo tras el descanso, pero la entrada de Alex Renfroe desestabilizó el juego del equipo y de nuevo las pérdidas de balón plagaron el juego burgalés mientras que el conjunto de Selçuk Emak se colocó con un +9 muy favorable.



Dani Díez dio un paso adelante en anotación cuando más sufrió el equipo, maquillando el juego burgalés que no fue el mejor para un partido a vida o muerte para ambos (54-61).



Cambió el guion totalmente el equipo de Paco Olmos buscando la victoria, un 10-0 a su favor les llevó a dominar el marcador por primera vez desde el primer cuarto (66-64), pero Darussafaka supo mejor como jugar los siguientes minutos y recuperó una ventaja que fue ampliando según pasaban los minutos, dejando en un espejismo ese paso adelante que había dado el conjunto burgalés.

GRAF3392. BURGOS, 20/01/2022.- Marc García, del Hereda San Pablo Burgos, lanza defendido por Wayne Mccullough, del Darussafaca SK, durante el partido de baloncesto de la Liga de Campeones que se juega hoy jueves en el Coliseo de Burgos. EFE/Santi Otero



El San Pablo no bajó los brazos pero no pese al esfuerzo no consiguió la remontada y no podrá defender la doble corona europea esta temporada.



--Ficha técnica:



68-Hereda San Pablo Burgos (16+18+20+14): Kullamae (8), Benite (7), Díez (13), Rabaseda (7) y Nnoko (8) - cinco inicial - Martínez (-), Kravic (10), Queeley (-), Salash (2), Dalton (0), García (10) y Renfroe (2).



80-Darussafaka (16+24+21+19): Olaseni (14), Caupain (19), Pineiro (10), Odemiroglu (14), Boothe (13) - cinco inicial - Has (-), McCollough (2), Yasar (-), Ozcelik (-), Guler (3), Atar (5) y Dogan (0).



Árbitros: Yohan Rosso (Francia), Saverio Lanzarini (Italia) y Geert Jacobs (Bélgica).



Incidencias: Tercer partido de la eliminatoria de la Basketball Champions League celebrado en el Coliseum Burgos ante 4678 espectadores.