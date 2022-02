59-76. Un gran tercer cuarto de Ilunion doblega al Servigest Burgos

Aunque la primera canasta fue del local Macek, el partido comenzó con dominio madrileño en el marcador, 6 a 11 en el minuto cuatro. En ese momento el coreano Gim asumió por completo el mando de las acciones burgalesas y comenzó una fase trepidante de juego con los locales tratando de tú a tú al potente Ilunion. Servigest Burgos trataba de recortar distancias y poco a poco lo iba consiguiendo hasta que un triple de Gim colocaba el empate a diecinueve. En ese momento se entraba en el último minuto del primer cuarto, que acabó con los locales por delante merced a una nueva canasta de Gim. Aprovechando ese empuje, los de Rodrigo Escudero ampliaron la renta hasta el 27 a 21 para completar un parcial de 11 a 2 en escasos tres minutos. No estaba Ilunion por prestarse a la fiesta burgalesa, y agarrándose a un gran Latham fue acercándose de nuevo hasta que pudo volver a liderar el partido con el 29 a 30 (minuto dieciséis). No solo no bajó los brazos Servigest, sino que volvió a mostrar su mejor versión y un parcial de 7 a 0 a su favor le volvió a dar su mayor renta en el partido, 36 a 30. Quedaban dos minutos hasta el descanso y ahora fueron los madrileños los que reaccionaron y se llegó al intermedio con los locales venciendo por 38 a 36.





El paso por los vestuarios no le sentó nada bien a Servigest Burgos. O más bien habría que decir que le sentó muy bien a Ilunion, que dio un auténtico puñetazo encima de la mesa. El parcial de los siguientes diez minutos lo dice todo: 4 a 23. Los visitantes decidieron ahogar la creación de juego burgalesa, y con una presión a toda la pista de mucho mérito, dejaron sin ideas a los burgaleses que no sabían cómo atacar, pese a intentarlo de todos los modos posibles. Se repetían las pérdidas de balón locales y los visitante, que volvían a ser liderados por un inspiradísimo Latham, autor de diez puntos en este cuarto, aunque ahora muy bien acompañado por Warburton, fueron despegándose poco a poco ante la impotencia de los jugadores locales. Los diecisiete puntos de desventaja a falta de diez minutos fueron una losa que Servigest Burgos no pudo levantar. Aunque sí que supo acabar con buen sabor de boca el partido. La victoria ya era algo muy lejano, pero los locales se rearmaron y al menos lucharon por no ver aumentada la diferencia a favor de Ilunion. Merced a los puntos de Gim y Macek y una mejora en defensa, los castellanos pudieron empatar el último parcial y hacer frente al acierto desde el triple del hasta entonces apagado Bywater, que encadenó tres prácticamente seguidos. La victoria viajó a Madrid pero los aficionados que se acercaron al José Luis Talamillo pudieron disfrutar de un bonito espectáculo.





Al finalizar el encuentro, el entrenador burgalés quiso felicitar al vencedor del partido. Y añadió que “hemos sido capaces de jugar de tú a tú a nuestro rival pero fallamos en el tercer cuarto en el cual no supimos superar la presión defensiva de Ilunion y cometimos muchos fallos en pases y muchas imprecisiones, y nuestro porcentaje de tiro en ese cuarto no fue el más adecuado.” Dicho esto, quiso añadir que también quería felicitar a sus jugadores por el desempeño durante la mayor parte del partido y que creía que cada vez estaban más preparados para lograr la ansiada victoria.





FICHA TÉCNICA

SERVIGEST BURGOS 59: Gim (19), Abdoul (4), Arredondo (8), Siaurusaitis (2) y Macek (26) -cinco inicial- Cruz (-), Jihyeok (-) y Alvaro (-)

ILUNION 76: Stix (-), Lavandeira (-), Latham (28), Díaz (11) y Bywater (12) –cinco inicial- Zarzuela (7), García (6), Revuelta (-), Warburton (12) y Ubri (-)

Parciales: 21-19; 17-17 (38-36); 4-23 (42-59); 17-17 (59-76)

Árbitros: Tejido, Hernández y Labajo. Señalaron 19 faltas a los locales y 16 a los visitantes. Eliminado Abdoul (min. 36) por los locales y Bywaters (min. 40) por los visitantes.





