47-50. Servigest vence en Murcia y se queda con la tercera plaza de la clasificación

Servigest ha vencido en casa del UCAM Murcia en la última jornada de la liga, y con ello se ha asegurado la tercera plaza en la clasificación final. De este modo, las semifinales de la Final a Cuatro que decidirá el campeón de esta división quien, además, conseguirá el ascenso a la máxima categoría quedan configuradas de la siguiente manera: Las Rozas FDI se enfrentará al UCAM Murcia y los burgaleses lo harán frente al Basketmi de Ferrol. No ha sido una victoria fácil para los castellanos, que a pesar de dominar la primera parte, se han encontrado con un UCAM respondón en el tercer cuarto, que ha dado la vuelta al partido y, por momentos, parecía que se iba a hacer con él.

En el inicio del encuentro, un acertado Tejada daba las primeras ventajas a los burgaleses, que llegaron al ecuador del primer cuarto ganando 4 a 10. Los locales no se dejaban intimidar y, poco a poco, fueron reduciendo la ventaja hasta acabar el primer parcial con el resultado de 13 a 14 a favor de los visitantes. En el segundo cuarto, los murcianos se colocan por delante por primera vez con una canasta de Mendoza, aunque la reacción del Servigest fue fulminante. Del 17 a 16 se pasa al 17 a 26, en cinco minutos de dominio absoluto de los de Rodrigo Escudero. Sus pupilos llegan a alcanzar su máxima ventaja del partido un poco más tarde, 22 a 32, para irse al descanso venciendo por 25 a 32.

Todo cambia tras el paso por los vestuarios, y ahora son los visitantes los que están casi siete minutos sin anotar un punto. Tras la canasta de Alvaro que ponía el 27 a 34 al poco de reanudar el partido, los burgaleses no son capaces de anotar un solo punto hasta un tiro libre de Piti para el 36 a 35. Una buena canasta Walter impide que los locales acaben el tercer cuarto por delante en el marcador, 38 a 39. Ya en el último cuarto, los visitantes mantuvieron la calma y consiguieron contener el empuje local. Tras una cesta de Zudaire que puso por última vez por delante a UCAM, Servigest consiguió un parcial de 1 a 7 que resultó decisivo en la resolución del encuentro. En los cuatro minutos que quedaban, los castellanos supieron jugar a favor de marcador y no ponerse nerviosos, manteniendo el tipo hasta el definitivo 47 a 50.

Para el entrenador del Servigest, el partido ha sido una muy buena preparación para la fase de ascenso. “Murcia es un equipo muy trabajado, que no se rinde y no es fácil ganar aquí. En el tercer cuarto nos han sabido defender y no encontrábamos modo de acercarnos a su canasta, pero entonces hemos demostrado carácter, algo muy importante en un grupo que pretende ganar. Una vez más, hemos tenido unos minutos muy buenos en defensa que nos han llevado a conseguir la victoria“. Para el rival de la semifinal en la lucha por el ascenso, el entrenador burgalés solo tiene elogios. “Ferrol probablemente llegue a la fase como el gran favorito. Es cierto que en la liga el dominio de Las Rozas ha sido incontestable, pero con el fichaje del jugador brasileño las fuerzas se han igualado mucho y el potencial ofensivo de ese equipo es increible”.

UCAM MURCIA 47:

Robles (11), Mendoza (19), Ibai (2), Zudaire (5) y Navarro (-) –cinco inicial- Sánchez (10), Ruiz (-), Martínez (-) y Hernández (-)

SERVIGEST BURGOS 50:

Piti (20), Siaurusaitis (2), Alvaro (2), Tejada (6) y Walter (2) -cinco inicial- Manu (-), Abdoul (6), Cruz (-), Miguel (-), Loyola (12) y Helder (-)

Parciales: 13-14; 12-18 (25-32); 13-7 (38-39); 9-11 (47-50)

Árbitros: Martínez, S., Martínez, A. y Nieto, J. Señalaron 7 faltas a los locales y 17 a los visitantes. Sin eliminados