34-74. Servigest mantiene la primera posición con su victoria en San Sebastián

Si el entrenador burgalés hablaba en la previa de la concentración como factor importante a la hora de afrontar este partido, sus pupilos le hicieron caso y la puesta en escena en el primer cuarto permitió ver un equipo muy concentrado que no daba oportunidad alguna a su rival con una defensa muy activa y se permitía jugar con mucha tranquilidad en ataque, con muy buenos porcentajes de tiro. El marcador se fue a un 2 a 15 en los primeros instantes, lo que dejó prácticamente sentenciado el partido de inicio. Los primeros diez minutos con el quinteto inicial acabaron 8 a 22, y la diferencia siguió aumentando con un quinteto totalmente diferente, ya que el entrenador burgalés rotó continuamente el banquillo para que todos los jugadores tuvieran su oportunidad. Al descanso el resultado era de 15 a 43 y ya el único aliciente era saber cuál sería la diferencia final.

Y no será porque los locales no lo intentaran en todo momento. A pesar de ese marcador, cuando lo más fácil hubiera sido bajar los brazos, siguieron tras el descanso trabajando mucho en la pista, con muchas ganas de recortar la distancia. Gandía y especialmente García acertaban varios tiros lejanos que no impedían el dominio de los burgaleses, pero dieron lugar a un parcial en el tercer cuarto mucho más ajustado de 12 a 17 y un marcador al final del partido de 34 a 74.

Este resultado mantiene a los burgaleses en la primera posición en la tabla clasificatoria, aunque igual que la semana pasada, empatado con Basketmi Ferrol y Casa Murcia Getafe que no fallaron en sus respectivos compromisos. Para el entrenador burgalés el partido ha supuesto una mejora significativa en la defensa. “Ya habíamos demostrado que podemos tirar muy bien, pero hoy la defensa se ha acercado algo más a lo que buscamos. Porque este equipo es mejor de lo que dice la clasificación y por momentos le hemos ahogado. Además lo hemos hecho con diferentes quintetos en pista y han funcionado todos bastante bien”.

El fin de semana próximo no habrá liga, con lo que el siguiente partido para el Servigest será el 14 de diciembre, con novedad en cuanto a lugar y hora de juego. Con motivo de la Copa del Mundo de Esgrima que se celebrará en el Talamillo ese fin de semana, Servigest jugará ese día en el Polideportivo Municipal El Plantío a las 20 horas.