34-32. El UBU San Pablo se impone al Puerto Sagunto y empieza a soñar

El UBU San Pablo Burgos sigue con paso firme en su escalada hasta las posiciones de ascenso como demostró la victoria cosechada ante el Fertiberia Puerto Sagunto (34-32) en un encuentro muy disputado y apasionante que empezó dominando el bloque rival para acabar con un cuadro burgalés arrollador. Con esta victoria, los castellanos se colocan a un punto de la promoción, que marca justamente el conjunto valenciano, y se permiten el lujo de empezar a soñar con algo grande.

Duelo de altura en El Plantío entre dos equipos que quieren estar en la estela de los puestos de ascenso. El choque comenzó con un guion que nada tenía que ver con lo vivido una semana antes en can Barça. En esta ocasión, primaban las defensas y el ritmo anotador en el arranque era lento —1-1 en los cinco primeros minutos— hasta que un arreón de los visitantes situaba un 1-5 que obligaba a Nacho González a pedir tiempo muerto en el 7:30. Tras el receso, el equipo mejoraba en defensa, pero no era hasta el minuto 10 cuando Ignacio Suárez batía a Admella para romper la racha de casi 9 minutos sin anotar.





El UBU San Pablo cogía confianza. La entrada de Roberto Pérez daba seguridad en el lateral derecho, tras un inicio errático de Dashko, y las dos exclusiones casi seguidas en las filas visitantes acercaban a los cidianos en el marcador para situarse con un 7-8 en el 17 de juego.

Felipe García debutaba en el minuto 20 y daba descanso a Ibrahim en un momento en el que Puerto Sagunto volvía a dominar en la cancha. Los valencianos se veían, de nuevo, con cuatro goles arriba y la exclusión de Ruslan en el 23 no auguraba buenos minutos a los rojinegros. Sin embargo, el espíritu campeador de los cidianos entraba en juego para saldar la inferioridad con un parcial favorable de 2-0 y obligar a Toni Malla a detener el partido para tratar de sacar rédito antes del descanso (min. 26:32. 11-13). No le salió bien la estrategia al ex técnico del UBU San Pablo que el conjunto local había entrado en dinámica creciente y con un ritmo arrollador los de casa llegaban al intermedio con un 16-15.

El bloque burgalés regresaba a la cancha con la tendencia imparable del tramo final del primer tiempo y aumentaba su renta hasta los 18-15 para dibujar una nueva acuarela sobre el parquet de El Plantío. Los foráneos apretaban y forzaban la exclusión de Ceballos en el 35’ para obligar, de nuevo, a los cidianos a redoblar esfuerzos. Ante cada circunstancia adversa, los de Nacho González metían una marcha más de forma que en el 41, con un 24-20, Toni Malla volvía a parar el partido.





El encuentro se apretaba y se endurecía. El UBU San Pablo seguía comandando en el marcador, pero con diferencias de uno o dos goles que cada vez requerían un mayor esfuerzo para mantenerse intactas. Ambos bloques apretaban al máximo sabedores de la importancia de los dos puntos. En ese tramo, Felipe García desafiaba al jet-lag y aparecía en los momentos clave para permitir a sus compañeros recuperar la confianza y reabrir la brecha hasta los 4 tantos (min. 54. 31-27). El choque se encaminaba a final de infarto y, para colmo de estrés, el bloque burgalés perdía a Roberto Pérez dos minutos en el 55’ lo que permitía a los valencianos apretar el marcador hasta el 32-31. Esto obligaba a Nacho González a parar la contienda para calmar los ánimos de los suyos. Jaime Gallardo, uno de los mejores del partido, anotaba rápidamente para colocar una renta de dos tantos a falta de dos minutos en los que un intercambio de golpes y un lanzamiento fallado con el marcador ya parado dejaba el tanteo en un 34-32 con el que el conjunto burgalés presenta su candidatura formal al ascenso.





FICHA TÉCNICA:

UBU SAN PABLO BURGOS 34: Ibrahim, Ceballos (5), Espinosa (3), Dalmau (1), Gallardo (6), Vera (4), Dashko, -siete inicial- Karlov (5), Pinillos (1), Roberto, Fuentes, Ignacio (9), Marcos González, Andrés, Ernesto, Tamayo.

PUERTO SAGUNTO 32: Admella, Vives, Ortega (3), Del Rincón (4), Nolasco (6), Manzano (3), Sedano (3) -siete inicial- Díaz, Marqués, Miranda (2), Martínez, Arnau, Poveda (8), López, Pangerc, Del Valle (3).

PARCIALES: 1-1 / 1-5 / 5-8 / 9-11 / 10-13 / 16-15 / descanso / 19-17 / 23-20 / 25-23 / 26-24 / 31-28 / 34-32 /

ÁRBITROS: Abel Juncal y Ángel Mateos. Excluyeron a Dashko (min. 23:38 y Min. 38:38), Ceballos (min. 35:31) y Roberto Pérez (min. 55:51), del UBU San Pablo, y a Sedano (min. 12:37), Miranda (min. 15:31) y del Rincón (min. 41:42), del Fertiberia Puerto Sagunto.