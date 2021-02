25-25. El UBU San Pablo empata en casa del colista Bordils

El UBU San Pablo Burgos se quedó en un empate en la cancha del CH Bordils (25-25) en un encuentro que servirá, especialmente, para sacar conclusiones y lecciones de cara a los cuatro partidos que restan de la primera fase competitiva. Los cidianos no consiguieron sujetar las ventajas de las que dispuso ni imponer su habitual ritmo de juego, lo que dio alas a un bloque catalán que no bajó los brazos en los momentos claves del duelo y se llevó su justo premio in-extremis con un gol que igualaba el encuentro. El punto logrado en Bordils, no obstante, clasifica de forma matemática al cuadro burgalés para el grupo que luchará por el ascenso a Asobal.

Entró frío el UBU San Pablo al parquet del Pavelló Blanc y Verd de Brodils, tanto que tardó cuatro minutos en hacer el primer tanto de la mano de Dalmau. La rápida exclusión de Claudio Ramos, nada más arrancar el encuentro, condicionó la aclimatación de los burgaleses en tierras catalanas. No obstante, los minutos de acondicionamiento no le salieron caros a los cidianos, gracias a un Mile muy atento a las incursiones locales.

Con los efectivos ya ordenados en la pista, el Balonmano Burgos buscó romper a través de lanzamientos lejanos o de los extremos, pero los gerundenses habían estudiado bien al rival y, tras una pequeña brecha de 1-3, rápidamente igualaron la contienda (min. 8. 3-3).

No conseguía el bloque rojinegro hilvanar su ritmo de juego habitual, si bien la goma volvió a estirarse del lado visitante (min. 13. 5-8) gracias, sobre todo, a los tantos de Dalmau y Juan Tamayo. Cuando la distancia en el luminoso llegó a los cinco tantos, Pau Campos decidió solicitar tiempo muerto para reorganizar a sus efectivos. Las instrucciones del técnico local no dieron el fruto deseado de forma instantánea y la escalada cidiana siguió su curso para llegar a los 7 tantos de ventaja. Pero la reacción de Brodils llegó minutos después, con un parcial de 5-0 que situó el tanteo en un 11-13 que neutralizaba prácticamente todo el arreón burgalés de la primera parte.

Justamente, en el momento en el que más sufría el cuadro cidiano, la segunda exclusión de David Maso insuflaba aire a los hombres de Nacho González y contenía la evolución de Bordils, lo que sirvió para llegar al descanso con 14-16.

La reentrada a la cancha fue, de nuevo, errática para el bloque castellano. Los locales salieron espoleados por su buen final del primer acto e igualaron el choque en el 35, para apretar las tuercas a un UBU San Pablo que no se encontraba cómodo en ningún momento sobre la pista.

La defensa cidiana empezó a cerrar filas y esto ralentizó el ataque rival, lo que propició un parcial de 0-3 del equipo burgalés, que volvió a dominar el marcador, aunque sin mostrarse superior en el juego. Si bien, los titubeos de los castellanos se aplacaban gracias a un Mile Mijuskovic providencial bajo palos. Marcos Braga se destacó en el ataque visitante durante la segunda parte y acabó el encuentro con 6 tantos en su casillero.

De nuevo, la confianza daba al UBU San Pablo una renta de cinco tantos, que se desvanecía para volver a la peligrosa distancia de dos (min 54. 22-24). No encontraba el modo el cuadro rojinegro que veía como el choque se abocaba a un nuevo final de infarto. A falta de un minuto, la exclusión de Javier Rodríguez y la anotación del consiguiente penalti acercó el marcador a un gol de diferencia, que dejaba a los cidianos con la obligación de marcar para no ver peligrar los dos puntos. El ataque fallido de los castellanos dejó a los catalanes con 15 segundos y bola para empatar. Pau Campos paró el partido para preparar una jugada que salió a pedir de boca y, sobre la bocina, el equipo gerundense logró el empate a 25. Primer empate del UBU San Pablo en esta liga que, aunque haga caer de nuevo al conjunto rojinegro a la tercera plaza, sirve para certificar la clasificación matemática del equipo castellano para la fase de ascenso.

DECLARACIONES NACHO GONZÁLEZ:

El técnico cidiano, Nacho González, apuntaba a la falta de ritmo como principal problema del bloque burgalés en el encuentro de este sábado: «Un partido en el que durante los primeros 15 minutos hemos jugado a lo que nosotros queríamos y, a partir de ese momento, hemos entrado en un ritmo muy lento que a nosotros no nos interesaba». «No nos hemos sabido adaptar a los criterios del pasivo», explicaba, asimismo, el preparador. «Un criterio bastante largo que, sobre todo en nuestra defensa que nos buscaba ralentizar mucho nuestras acciones», continuaba. «No hemos sabido correr ni imponer nuestro ritmo y hemos ido entrando poco a poco en ataques estáticos donde no hemos estado nada cómodos», reconocía. Para González, este es un partido «para aprender y sacar conclusiones». «Fuera de casa, cuando nos pongan un ritmo más lento, tenemos que intentar adaptarnos y buscar las acciones en las que salgamos favorecidos», reflexionaba. De cara a los compromisos que quedan, el vallisoletano subrayaba la importancia de «saber gestionar estos partidos fuera de casa ya que en lo que queda de temporada vamos a tener muchos como este».

FICHA TÉCNICA:

CLUB HANDBOL BORDILS 25: March, C. Pou (3), F. Reixach, Márquez (1), Palahi (2), Maso (1), Vilanova, F. Pou, Oliver (2), Moreno (2), Montes (3), Batlle, Rodoreda (1), J. Reixach (8), Ferrer (1), Montemayor (1).

UBU SAN PABLO BURGOS 25: Mile, Cantore (2), Pinillos (2), Claudio (2), Dalmau (5), Juan Tamayo (3), Joshua, Ibrahim, Espinosa, Raúl (1), Juli, Ernesto (1), Javi Rodríguez (2), Marcos Braga (6), Álvaro Torres (1).

PARCIALES: 1-1 / 4-6 / 5-10 / 8-13 / 11-14 / 14-16 / descanso / 14-16 / 17-17 / 18-20 / 20-22 / 20-24 / 22-24/ 25-25

ÁRBITROS: Eric Deiros Borras y Jordi Pinilla Iglesias. Excluyeron a David Maso (min. 11:33 y 23:33) y a Carles Pou (min. 53:01) por parte del CH Bordils, y a Claudio Ramos (min. 0:55), Espinosa (min. 33.40) y a Javi Rodríguez (min. 58:52), del UBU San Pablo Burgos.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Grupo A de División de Honor Plata, disputado en el Pavelló Blanc y Verd de Bordils (Gerona).