2-0. El Burgos vence al Marino pero no convence

El Burgos Club de Fútbol venció este sábado en El Plantío al Marino de Luanco por 2-0. Lo importante era la victoria y se consiguió, pero se esperaba más del conjunto blanquinegro ante un equipo de la zona baja de la tabla al que sus objetivos distan mucho de los de Calero. De hecho, después del tempranero gol se le empezó a dar demasiada vida a los visitantes, que no supieron aprovechar, pero que, de haberlo hecho, nos habrían puesto en un compromiso.

Los locales salieron al verde del Plantío con la ambición de conseguir la victoria. Los diez primeros minutos fueron de dominio burgalés. El Marino de Luanco esperaba atrás buscando una contra que les ayudara a abrir el marcador. Este dominio se tradujo en el primero gol de los burgaleses. Saúl Berjón sacaba un córner en corto, el balón volvía a Saúl que centró al área, Juanma la peinó y Zabaco introdujo el balón dentro de las mallas.

Este dominio fue mermando a lo largo de la primera parte, los visitantes adelantaron líneas y en el minuto 24 efectuaron su primer tiro. El buen posicionamiento blanquinegro hizo que el equipo asturiano no consiguiera inquietar la meta defendida por Barovero. El Burgos aprovechaba los huecos que dejaba el rival y Cerrajería o Roberto Alarcón lo intentaron sin suerte. El segundo gol estuvo a punto de celebrarse de nuevo de córner. Saúl Berjón centraba desde la derecha y Elgezabal con un gran remate hacía lucirse a Aramburu que pudo mantener a su equipo con vida. La primera parte acaba con el Burgos por delante en el marcador con un equipo en frente que no estaba poniendo las cosas nada fáciles.

La segunda parte fue totalmente diferente a la primera, no hubo ritmo ni juego por parte de ninguno de los dos equipos. En el minuto 52 el Marino pidió penalti que el árbitro riojano no concedió. Los burgaleses comenzaron a complicarse el partido debido a que el balón lo tenían los visitantes que, intentaban el gol que les hiciese soñar con llevarse los tres puntos del Plantío. Ambos entrenadores intentaron cambiar el rumbo del partido con los cambios, pero en estos primeros minutos del segundo acto no tuvieron presencia en el partido. El Burgos sufría, aunque el Marino no creaba ocasiones claras de gol, en el 66 Guillermo tuvo que abandonar el campo por lesión. A partir del minuto 70 el Burgos comenzó a sentirse mejor, y tras la última ventana de cambios el segundo gol llegó. El encargado de dar el gol de la tranquilidad fue Piscu a tres minutos del final del partido.

La victoria finalmente se quedó en tierras burgalesas lo que hace que el Burgos ocupe la segunda posición en la tabla clasificatoria y se redima de los fallos que se dieron la semana pasada ante el Langreo.

FICHA TÉCNICA

BURGOS C.F: Barovero, Álvaro R., Zabaco, R. Navarro, Juanma (Piscu 83'), Cerrajería (Mumo, 61'), Guillermo (Claudio Medina, 65'), R. Alarcón (Javi Gómez, 61'), Elgezabal, Lobato, Saúl Berjón (Rosales 83').

CLUB MARINO DE LUANCO: Aramburu, Borja, Sergio Orviz (Alex Arias, 61'), Trabanco, César Suárez, Luis Moran, Nino (Chiqui, 72'), Guaya, Lora (Borja Rodríguez, 72'), Michel (Mendi, 81'), Miguel Prado

ÁRBITROS: Miguel Sesma Espinosa asistido por Ángel David Domínguez Zapatero y David Moreno Pardo, amonestó al local Alarcón.

GOLES: 1-0 Zabaco (13'), 2-0 Piscu (87')

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la quinta jornada de Segunda División “B” disputada en el estadio “El Plantío” a puerta cerrada.