2-0. El Burgos CF se despide de la Copa en Zaragoza sin intimidar al rival

El Real Zaragoza se lamió la herida liguera que le había dejado la derrota frente al Almería el pasado fin de semana al superar por 2-0 al Burgos en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en la fue superior a su oponente y más efectivo en el remate a puerta.



En una eliminatoria con los dos equipos dando minutos a los menos habituales en el campeonato liguero el conjunto maño la decantó a su favor en un partido sin demasiadas ocasiones pero en el que fue más efectivo que su rival para hacerle retomar la sonrisa tras el varapalo sufrido contra el Almería.



La intensidad inicial en la presión fue un problema para los dos contendientes que no encontraban forma de superar con el balón a su rival.



El conjunto maño tuvo más la pelota en unos primeros 45 minutos en los que solo se registraron tres oportunidades, la primera para el conjunto visitante en un remate en el minuto 8 de Roberto Alarcón demasiado centrado como para inquietar al meta Alvaro Ratón y otras dos del Real Zaragoza, que fueron las más claras, acabando la segunda en gol.



El equipo de Juan Ignacio Martínez "JIM" tenía el balón pero como ya suele ser habitual le costaba progresar hacia el área del conjunto burgalés.



Solo lo consiguió en una rápida contra del lateral Carlos Nieto en el minuto 13 que llegó hasta la línea de fondo para centrar raso y que el también canterano Iván Azón, de tacón, enviara el balón a la parte superior del larguero.



La oportunidad 'blanquilla' le hizo recuperar el mando del juego después de unos minutos en los que los castellanoleoneses le habían robado la posesión del balón.



El conjunto zaragozano obligó al equipo de Julián Calero a retirarse hacia su área con el dominio pero sin llegar con claridad a ella.



Sólo superada ligeramente la media hora pisó área el Real Zaragoza con determinación y en una internada por la derecha Borja Sáinz puso el balón al corazón del área y tras un despeje de la defensa Íñigo Eguaras remató a las mallas abriendo el marcador con el que se llegó al descanso.



El tiempo de refresco no pudo sentarle mejor al equipo aragonés porque a los seis minutos de reanudado el encuentro Borja Sáinz, nuevamente, dejó un balón en la frontal del área para que "Adrián" González rematara ajustado al poste izquierdo de la meta de Alfonso Herrero que no llegó a evitar el segundo tanto zaragocista.



Con la eliminatoria perdida el equipo burgalés se estiró buscando acortar distancias pero los locales querían regalarle una victoria a su afición y dejaron pocos resquicios al sufrimiento.



Solo una mala cesión de Adrián atrás en el minuto 65, que dejó solo ante Ratón a Claudio Medina pero que al que el meta zaragocista le robó el balón con una gran salida, y un remate de cabeza de Miguel Rubio en el 78 en una saque de esquina, que fue a las manos del meta local, pusieron cierta inquietud en la parroquia local.





- Ficha técnica:

2 - R. Zaragoza: Ratón; Angel, Lluís López, Clemente, Nieto; Zapater (James, m.83); Yanis, Eguaras (Javi Ros, m.73), Adrián, Borja Sáinz (Narváez, m.73); e Iván Azón (Alvaro Giménez, m.83).



0 - Burgos: Alfonso Herrero; Zabaco, Undabarrena, Miguel Rubio, Serrano (Del Cerro, m.78); Raúl Navarro (Alvaro Rodríguez, m.58), Mumo, Riki (Claudio, m.58), Alarcón (Andy, m.68); Guillermo y Álex Alegría (Ernesto, m.58).



Goles: 1-0. M.32. Eguaras; 2-0. M.51. Adrián.



Arbitro: Aitor Gorostegui Fernández (Comité Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Nieto, por el equipo local, y a Riki y Miguel Rubio por los visitantes.



Incidencias: partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio de La Romareda ante unos 5.500 espectadores.