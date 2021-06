13-37. Demasiado castigo para un UBU Bajo Cero que soñó con doblegar al campeón Alcobendas

El Alcobendas conquistó en el estadio Carlos Belmonte de Albacete su tercera Copa del Rey consecutiva después de apabullar al Universidad de Burgos por 13 a 37 en un encuentro que tuvo un dominador claro desde el inicio de una desigual final.



Comenzó dominando en el marcador el cuadro burgalés merced a un golpe de castigo que transformó Weersma cuando no se había llegado ni al minuto de juego y que colocaba el 3-0 a su favor en el marcador.



Una melé al borde de la línea de ensayo que defendía el Universidad de Burgos mantuvo poco después la tensión en el estadio, ya que tuvo que ser revisada por el videoarbitraje. El colegiado Eki Fanlo determinó que había sido ensayo, con posterior transformación de Javier López para colocar con una ventaja de 3-7 al actual campeón copero.



Un golpe de castigo del mismo estilete a los 14 minutos unido a un ensayo culminado por Tapili y rematado con el posterior puntapié de transformación de López amplió la ventaja a un 3-17 que comenzaba a definir el enfrentamiento (min.25).



Este último golpe dejó noqueado a un equipo castellano-leonés que encajó otro ensayo debido a la mayor punta de velocidad del Alcobendas (3-22) cuando se sobrepasaba la media hora de juego, facilitando el camino al trofeo de la escuadra grana.



Posteriormente, Weersma dispuso de otro golpe de castigo para maquillar el resultado de la primera mitad, pero erró en el disparo y supuso otro mazazo para una afición amarilla que, no obstante, no cesó de animar a los suyos.



Al filo del descanso, el Universidad de Burgos conseguiría su primer ensayo ratificado con -esta vez sí- un tiro de transformación de Weersma que le otorgaba opciones en el segundo periodo al reflejar el electrónico un 10-22.



Salió mucho más esperanzado y motivado un cuadro burgalés que trataba de avanzar a través de melés en los primeros cinco minutos de la segunda mitad, aunque al igual que en la primera parte tenía muchas dificultades para aproximarse a la línea de ensayo.



Sin embargo, pasado el cuarto de hora serían los jugadores amarillos los primeros en marcar a través de un golpe de castigo que les acercaba a menos de nueve puntos (13-22), ratificando así su superioridad en este tramo del encuentro.



Pero, una vez más, el jugador del encuentro, Javier López, volvía a aprovechar su precisión milimétrica en el golpeo para transformar un golpe de castigo que volvía a aumentar la ventaja del Alcobendas (13-25) en el minuto 65.



Las esperanzas burgalesas comenzaron a agotarse en el minuto 72, momento en el que Molinero robaba un balón, se recorría solo quince metros para lograr un ensayo que, unido al puntapié de transformación de Javier López decantaba de lado granate la final (13-32).



Otra cabalgada de Perotti se convertía en un ensayo que sellaba la tercera victoria consecutiva en las recientes finales de Copa del Rey y que cerraba el marcador en un contundente 13-37 en medio de una sonora ovación de los 5.000 espectadores.





Ficha técnica:









13 - Universidad de Burgos: Pisapia, Albareda, Mercanti, Wagenaar, Matamu, Sánchez, Guido, Snyman, Rocaries, Norton, Cronje, Weersma, Zabalegui, Facundo López, Categlioni. También jugaron: Masuyama, Asccroft Leigh, Rascón, Alonso, Silvestre y Herreros.





37 - Lexus Alcobendas: España, Ovejero, Domínguez, Hall, Cabrera, Van de Ven, Tapili, Schab, Perotti, Javier López, Molinero, Cherr, Stewart, Xabier Martín, Domínguez. También jugaron: Ven den Berg, Rodríguez, Londoño y Lossaso.





Tanteo: 3-0, 3-7, 3-10, 3-17, 3-22, 10-22, 13-22, 13-25, 13-32, 13-37.

Árbitro: Eki Fanlo.





Incidencias: Final de la Copa del Rey disputada en el estadio Carlos Belmonte de Albacete con presencia de alrededor de 5.000 espectadores.