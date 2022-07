1-3. El Burgos CF aprovecha la fragilidad del Lugo

El Burgos aprovechó la fragilidad defensiva del Lugo en el amistoso que enfrentó este miércoles en la localidad leonesa de Astorga a los dos equipos que coincidirán por segunda temporada consecutiva en LaLiga SmartBank con el objetivo compartido de la permanencia (1-3).



Los burgaleses fueron superiores y se llevaron las dos mitades, la primera con un 0-2 antes de que se cumpliera la media hora y la segunda, con un tanto a los quince minutos, aunque el Lugo dispuso de ocasiones claras para poder neutralizar el marcador, pero le faltó la efectividad de su rival.



Los castellanoleoneses fueron superiores en el primer tiempo, en el que ya avisaron en un saque de esquina que cabeceó Elgezabal alto a los 18 minutos.



Fue el preludio del primer tanto, que llegó a los 24 minutos con el oportunismo de Javi López para aprovechar un desajuste defensivo de los lucenses.



También tuvo ese olfato de gol Filip Malbasic antes de la media hora para penalizar en el área un despeje del portero del Lugo, Óscar Whalley.



Con un penalti de Raúl Navarro a Sebas Moyano, el Lugo apretó el marcador con el acierto de Manu Barreiro, un seguro desde los once metros.



El Burgos pudo irse al descanso con una renta mayor si el poste no hubiera ayudado a Whalley en un disparo de Miki Muñoz. Malbasic anotó después, pero lo hizo en fuera de juego.



En la segunda parte, otro penalti, esta vez de Juanpe Jiménez a Matos, lo transformó Andy Rodríguez para sentenciar a un Lugo que fabricó ocasiones para igualar pero no tuvo acierto.