1-2. El Burgos CF logra su primera victoria lejos de El Plantío a costa del Covadonga

El Burgos Club de Fútbol salió al campo Álvarez Rabanal con las ideas claras sobre como jugar y como disputar el partido, aclimatándose al estado del terreno de juego y sus dimensiones. Los primeros minutos fueron de dominio blanquinegro, por las botas de Juanma pasaban todas las jugadas de peligro. En el minuto 10 el conjunto burgalés se adelantaba en el marcador con un gran remate de Juanma en el segundo palo tras una buena jugada en banda derecha por parte de Álvaro.

El inicio era prometedor, pero en frente se encontraba un equipo que sabía muy bien a lo que debía jugar. El Covadonga se refugiaba atrás y buscaba salir a la contra rápidamente. En el minuto 18 llegó la primera ocasión del equipo local pero la buena intervención de Barovero impidió el tanto del empate. Tras el arreón de los ovetenses tras el gol visitante, el Burgos estuvo a punto de aumentar la distancia en el marcador por medio de Juanma que consiguió el gol, pero el colegiado cántabro decretó fuera de juego.

Las ocasiones del equipo del Arlanzón no cesaban y de nuevo Juanma estuvo a punto de subir un dígito al marcador. Por otro lado, el equipo local seguía intentándolo mediante contras, en una de esas jugadas estuvo a punto de igualar la contienda, pero el palo salvó a los castellanos. Las tornas se cambiaron ya que el Burgos era quien buscaba las contras, gracias a esto logró un saque de esquina que Guillermo estuvo a punto de introducir en la portería.

Cuando la primera mitad llegaba a su fin, una falta botada desde la banda derecha y una serie de desajustes defensivos de la zaga visitante hicieron que los locales igualaran el marcador por medio de Javi Martón.

La segunda parte no podía comenzar mejor para los intereses de los blanquinegros gracias a un penalti cometido sobre Juanma. Saúl Berjón filtraba un gran pase entre líneas que controlaba Guillermo, quien llegaba al área y pasaba al balón a Juanma que, con un gran recorte hacía que el portero visitante cometiera la pena máxima. Guillermo fue el encargado de asumir la responsabilidad y no falló desde los once metros engañando al meta.

La reacción local no se hizo esperar y poco a poco fueron ganando terreno y creando ocasiones de peligro. En el minuto 62 los jugadores azules reclamaron un penalti que el árbitro no decretó. Ambos entrenadores buscaron cambiar el rumbo del partido con los cambios, y el Covadonga se fue haciendo el dueño del partido, pero no concretaba sus ocasiones.

En el minuto 82 el equipo local estuvo a punto de conseguir la igualada con un disparo que se fue rozando el palo. Los minutos pasaban a favor del Burgos que se defendía ordenadamente intentado buscar el gol que le diera la tranquilidad. Finalmente, la victoria viaja a tierras burgalesas, el partido ha sido como se esperaba, trabado y difícil pero el trabajo del equipo ha dado sus frutos.

FICHA TÉCNICA

C.D. COVADONGA: Aitor, Pablo Castiello, Manu Blanco (Álvaro García 30'), Aitor Ferrero, Aitor Elena, José Luis González (Manu Pozo 63'), Diego García, Jaime Álvarez, Asier (Michel 63'), Alfonso Artabe (Pablo Tineo 40'), Javi Martón (Sergio Ríos 63').

BURGOS C.F: Barovero, Álvaro, Undabarrena, R. Navarro (Leak 88'), Juanma (Javi Gómez 77'), Cerrajería, Guillermo (Alarcón 63'), Elguezabal, Lobato, Saúl Berjón (Medina 63').

ÁRBITROS: Víctor Castellanos Argüeso (CT CÁNTABRO), asistido por Carlos Jiménez Alario y Alberto Aranda Bujedo, amonestó a los locales Aitor Ferrero, Michel y Sergio Ríos, en el lado visitante amonestó a Lobato, Navarro y Javi Gómez.

GOLES: 0-1 (Juanma 10'), 1-1 (Javi Martón 45'), 1-2 (Guillermo 47')

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Segunda División “B” disputada en el estadio “Álvarez Rabanal”.