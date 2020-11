1-1. El Burgos CF lo intenta en León y se lleva un punto

El derbi comenzó con ambos equipos cautelosos ante lo que se significaba el partido. La Cultural llevaba la batuta del balón, pero sin poner en peligro la puerta de Barovero. Poco a poco el equipo blanquinegro ganaba metros y comenzaba a tener presencia en el partido. En el minuto 25 Saúl centro un buen balón al corazón del área que Juanma remató y Zubiaurre se tuvo que lucir para despejar el balón. Un minuto después el mismo Juanma disparó y el balón se fue fuera.

Los minutos se sucedían y el Burgos seguía creando peligro, primero fue Elgezabal, y después Raúl Navarro los que intentaron abrir el marcador. La Cultural intentaba salir rápido pero no logró inquietar a los visitantes. La primera parte llegó a su fin con el cero a cero en el marcador.

La segunda mitad no pudo empezar mejor para el conjunto dirigido por Julián Calero, en el minuto 49 Undabarrena conectó un potente disparo dentro del área ante el que el meta local no pudo hacer nada. Tras el gol la Cultural adelantó líneas en busca del gol que le diera el empate. El Burgos se defendía atrás ante los ataques de los locales. El protagonismo del balón era completo para los leoneses. En el minuto 69 una buena internada por banda izquierda acabó en penalti para los leones, cometido por Álvaro. Héctor Hernández fue el elegido para el lanzamiento que no falló desde los once metros.

Tras el empate llegó el carrusel de cambios por parte de ambos equipos que intentaron cambiar el rumbo del partido, pero desde el gol de la igualada el partido se convirtió en una sucesión de interrupciones, donde ambos equipos dieron la imagen de contentarse con el empate.

El empate reflejó lo que se vio en el partido, una parte para cada equipo. El Burgos con este empate se coloca tercero con diez puntos a un punto del líder.

FICHA TÉCNICA

CyD LEONESA: Zubiaurre, Toni Abad (Héctor, 64') Héctor Rodas, Galas, Castañeda, Montes Arce, Sergio Marcos (Rovirola, 83'), Luque (José Carlos, 64'), Pipo, Bravo, Dioni

BURGOS C.F: Barovero, Álvaro, Zabaco, Undabarrena, R. Navarro, Juanma, Elgezabal, Medina (Javi Gómez, 77'), Lobato (Cerrajería, 63'), Saúl Berjón (Rosales,87') Mumo (Alarcón 87').

ÁRBITROS: Francisco García Riesgo (C.T. Asturiano) asistido por Daniel Isusi Iglesias y por Martín Carlos Agudo Daza, amonestó a los locales Pipo, Carlos Bravo y José Carlos a su vez a los visitantes Zabaco, Lobato y Álvaro.

GOLES: 0-1 Undabarrena (49'), 1-1 Héctor Hernández (69').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la sexta jornada de Segunda División “B” disputada en el estadio “Reino de León”.