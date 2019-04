1-0. El Burgos CF da un paso firme hacia la salvación

Ganar. Era la única posibilidad que manejaba el Burgos Club de Fútbol en su duelo ante el Valladolid B y así lo ha hecho gracias a un cabezazo de Diego Cervero en el minuto 28. Con mucha tensión en el césped, los banquillos y la grada, con mucha presión en las cabezas y las piernas de los jugadores, la final entre blanquinegros y blanquivioletas se ha decantado del lado burgalés, lo que permite al cuadro de Fernando Estévez dar un paso firme hacia la permanencia.

Cuando solo quedan cuatro partidos por delante, todo se vuelve trascendente. Se miran los encuentros de los rivales con recelo, sorprende casi cualquier resultado y se teme la más mínima circunstancia adversa. Todo, eso sí, lleva a un único camino: es imprescindible ganar para que lo que hagan los demás pase a ser secundario.

Y eso ha hecho hoy el Burgos. Ha doblegado a un rival directo al que ha metido de lleno en la pelea y se ha situado en disposición de, dentro de siete días, complicar también el futuro a otro contrincante, el Inter de Madrid. Pero de eso se empezará a hablar mañana…

No ha sido fácil el triunfo. A los de Estévez no les han ido las cosas de cara, ya que nada más empezar el duelo han visto mermad su potencial con la lesión de su máximo goleador, Goti. No habían pasado ni 40 segundos cuando el vasco se ha echado la mano al muslo, lo que ha obligado a Fer Ruiz a saltar al césped sin apenas calentamiento.

Y eso ha pesado en e inicio, en el que el Valladolid B ha dominado el balón y se ha acercado a la meta de Saizar, al que incluso ha batido por mediación de Mario, aunque el central lo ha hecho con la mano en opinión del colegiado del encuentro.

Al Burgos le constaba llegar en el inicio, aunque con el paso de los minutos ha ido creciendo y ha empezado a acudirse el dominio rival. Y en su primera oportunidad ha batido a Gullermo, recibiendo de esta forma un espaldarazo moral que ha resultado fundamental. Ha sido en el minuto 28, cuando Kevin ha colgado una falta lateral al punto de penalti y Diego Cervero se ha anticipado a Guillermo, llevando el balón a la red y el delirio a una grada, una vez más, entregada.

El gol ha asentado al Burgos, que antes del descanso ha podido ampliar su renta en un remate de cabeza de Chevi y una volea de Undabarrena blocadas por el meta del filial vallisoletano.

En el descanso el técnico visitante, Miguel Rivera, ha dado entrada a Salisú y Óscar y el partido ha cambiado, pasando a jugar el Valladolid en campo burgalesista y defendiendo con uñas y dientes el Burgos su renta. El propio Óscar, Quique, Miguel y Corral han probado a Saizar en el arranque, aunque el de Ibarra ha mostrado una vez más su seguridad para dar confianza, de paso, a sus compañeros.

Seguía controlando el balón el Valladolid B, pero ya no el partido. De hecho, desde el disparo de Corral (minuto 69) hasta que Miguel en el 89 ha probado a Saizar con un testarazo no ha vuelto a inquietar la meta blanquinegra el Valladolid B, que además ha acusado en la prolongación su nerviosismo para acabar el duelo con 9 jugadores.

Burgos Club de Fútbol: Mikel Saizar; Andrés, Borda, Undabarrena, Kevin; Jagoba, Adrián Cruz; Goti (Fer Ruiz, 3’), Chevi (Madrazo, 66’), Borja Sánchez y Diego Cervero (Máyor, 87’)

Real Valladolid CF B: Guillermo, Apa, Corral, Mario, Carrascal (Salisú, 46’), Quique, Zalazar (Dani, 79’), El Hacen, Miguel, Alberto y Casi (Óscar, 46’).

Árbitro: Sánchez Alba, asistido por Gimeno Barrabés y Bola Huerta (Comité Aragonés). Cartulinas amarillas a Adrián Cruz, Borja Sánchez, Goti y Andrés por el Burgos y a Carrascal, Apa y Samu (p.s.) por el Valladolid B. Doble amonestación a Mario (4’ y 92’) y El Hacen (90’ y 93’), ambos del filial vallisoletano.

Gol: 1-0 (minuto 28). Diego Cervero.