0-1. El Burgos CF se impone al Real Oviedo con un gol de penalti de Mumo

El Burgos se impuso este miércoles al Real Oviedo en un amistoso en el que, a pesar de caer derrotado por la mínima, el conjunto azul disfrutó del debut de los dos mexicanos que ha incorporado a sus filas, el lateral Alonso Aceves y el mediapunta Marcelo Flores, que fueron de lo más destacado del partido actuando juntos en banda izquierda.



El conjunto carbayón arrancó el encuentro dominando el esférico, muy cómodo con el papel de Hugo Rama junto a Jimmy y Javi Mier en la medular y apoyándose constantemente en la dupla formada por Marcelo Flores y Alonso Aceves en la izquierda.



El mediapunta asoció con Rama por dentro, y el lateral se ofreció en más de una ocasión no solo para llegar a línea de fondo y centrar, sino también para acabar haciendo pared por dentro y buscar incluso el propio remate.



Fran García tuvo la más clara para el Burgos, que se desquitó del dominio azul en los últimos minutos de la primera parte, y el Oviedo, por su parte, no se adelantó porque la madera lo evitó tras un trallazo de Hugo Rama a la escuadra.



En la segunda parte, un penalti de Javi Moreno sobre Matos decantó el partido a favor de los burgaleses cuando se acababa de cumplir la hora de encuentro: fue Mumo el encargado de batir a Tomeu desde los once metros y adelantar de manera casi definitiva a los suyos en el marcador.



Hasta entonces, Marcelo y Aceves habían hecho de las suyas por banda izquierda, pero sin que ningúna acabase en gol a pesar de que ambos combinaron en profundidad una y otra vez, dejando detalles de su buen estado de forma a pesar de que eran sus primeros minutos de la pretemporada.



Bolo dio entrada también a Borja Sánchez y Sergi Enrich, que tampoco habían jugado hasta el momento, pero apenas tuvieron incidencia -sobre todo el balear- en un partido en el que Valcarce fue de lo más destacado en el conjunto burgalés y en el que Caro evitó el empate al final tras imponerse en un mano a mano con Miguelón.



El Burgos firma así su segunda victoria del verano -lleva una derrota, dos triunfos y un empate-, mientras que el Oviedo sigue sin resolver su principal problema de lo que va de pretemporada: tras medirse ante Racing de Ferrol, Eibar y Burgos aún no ha logrado ver puerta.



Ficha técnica

Real Oviedo: Tomeu Nadal; Lucas (Miguelón, min 46), Luengo (Javi Moreno, min 60), Dani Calvo (Laso, min 46), Alonso Aceves (Jorge Mier, min 60); Jimmy (Mangel, min 46), Javi Mier (Borja Sánchez, min 69); Viti (Jirka, min 46), Hugo Rama (Álex Cardero, min 46 (Sergi Enrich, min 69)), Marcelo Flores (Bretones, min 60); Obeng (Sangalli, min 46).



Burgos CF: Dani Barrio (Caro, min 46); Borja González, Elguezabal (Córdoba, min 46), Zabaco (Grego Sierra, min 46), Fran García (Matos, min 46); López Pinto (Iván Serrano, min 46), Atienza (Mumo, min 46), Raúl Navarro (Andy, min 46), Saúl Berjón (Bermejo, min 46); Pablo Valcarce (Pol Bassa, min 70) y Artola (Del Cerro, min 46).



Goles: 0-1, m.63: Mumo, de penalti.



Árbitro: Ruiz Álvarez, colegio gijonés. Amonestó al local Dani Calvo (40') y al visitante Raúl Navarro (16').



Incidencias: Amistoso celebrado en Les Caleyes (Villaviciosa) ante 1.700 espectadores.