0-0: El Leganés choca de bruces con un Burgos heroico

La fe y la solidez defensiva del Burgos le permitieron empatar en Butarque ante un Leganés que ni supo ni pudo marcar un gol pese a jugar setenta minutos con un hombre más y encerrar al rival durante todo ese tiempo.



Acostumbrado el equipo anfitrión a las grandes gestas labradas desde la humildad, no parece terminar de encontrarse cómodo con el disfraz de favorito al ascenso. Le sucedía el curso pasado y la misma historia se repite en el arranque de este.



Ante enemigos que le ceden la iniciativa, el equipo sufre. Y así aconteció contra un cuadro burgalés que si ya de por sí lo fiaba todo al orden desde el arranque, redobló la apuesta cuando a los veinte minutos se quedó con diez al ver la roja Sierra por un codazo sobre Perea.



Hasta ese momento había mostrado cierto descaro a la contra pero las circunstancias le hicieron cambiar el planteamiento. Y paradójicamente ahí sufrió el Leganés, que empezó un cortejo en la frontal que no estuvo acompañado de decisión.



Los de Garitano buscaban un resquicio, una gatera por la que inquietar. Pero solo en una ocasión encontraron la fórmula por esa vía, en un cabezazo de Arnáiz que sacó bien Herrero. El resto fue querer y no poder con la excepción de una acción 'maradoniana' del propio Arnáiz que se topó también con el arquero en la suerte final.









El descanso llegó como el escenario ideal para que unos y otros cambiaran las cosas. Pero todo siguió como estaba, con los madrileños dominando a placer y el contrario llevando a cabo un extraordinario ejercicio de supervivencia.





Ahora bien, aumentó el atrevimiento de un Leganés decidido al menos a finalizar lo que creaba. Javi Hernández, Quintillà, Arnáiz y Perea probaron con tiros lejanos carentes de acierto pero al menos representativos de esa voluntad.

Sin embargo, el correr del tiempo trajo consigo pesadez de piernas y desgaste anímico, factores en beneficio de un Burgos que terminó por cerrar la hazaña para sumar un punto de los que refuerzan la moral de unos y dañan la de otros.





Ficha técnica:







0 - Leganés: Riesgo; Bustinza, Omeruo, Javi Hernández, Quintillà (Jonathan Silva, m.65); Palencia (Sabin Merino, m.46), Luis Perea, Shibasaki (Diego García, m.79), Bárcenas; Juan Muñoz (Fede Vico, m.65) y Arnáiz (Naim García, m.79).





0 - Burgos: Herrero; Álvaro Rodríguez, Córdoba, Sierra, Fran García; Elgezabal, Andy; Juanma García (Navarro, m.46), Riki (Zabaco, m.20), Berjón (Matos, m. 79); y Alegría (Guillermo, m.46).





Árbitro: Sánchez López (Comité murciano). Amonestó a Herrero (m.64). Expulsó por roja directa a Sierra (min.18).





Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Butarque ante 4.127 espectadores.