0-0. Empate del Burgos CF ante el Sporting que sabe a poco

El Burgos CF y el Sporting sacan un punto que sabe a poco a ambos equipos ya que los locales ha tenido las ocasiones más claras del partido, pero no han estado precisos de cara a puerta a pesar de haberlo intentado de muchas maneras, pero finalmente no han conseguido hacer gol y el Sporting ha dominado el partido durante gran parte de la segunda mitad, pero no ha conseguido generar ocasiones claras de gol.



Un partido en el que las defensas de ambos equipos han brillado, especialmente el guardameta sportinguista pues si no llega a ser por Cuéllar el Burgos podría haberse llevado los tres puntos.



El Sporting salió con una mentalidad más ofensiva que los locales y Cristo estuvo a punto de sorprender a un Caro adelantado con un disparo desde el medio campo pero la primera ocasión clara fue para el Burgos.









Un centro cerrado de Curro desde la derecha botó delante de Cuéllar que no se la esperó y el balón estuvo a punto de meterse en la portería.



Esta ocasión despertó a los de Calero, que comenzaron a presionar desde arriba para provocar pérdidas de balón en los gijoneses que llevaron a una doble ocasión de Curro muy clara tras un centro de Areso y un disparo desde la frontal, pero el Pichu Cuellar evitó todas estas intentonas blanquinegras.



Fue una gran primera mitad del Burgos con grandes oportunidades y muy claras pero enfrente estuvo un Sporting que hizo una primera parte muy regular, sabiendo sufrir en los momentos en los que el Burgos ha apretado en el partido y con algunas llegadas pero sin mucho peligro.

En la segunda parte, el Burgos jugó a la sombra del Sporting durante algunos minutos pero siguió teniendo las ocasiones, todas de Curro Sánchez, que se desesperó pues una vez tras otra Pichu Cuellar frenó las ocasiones burgalesas.



Insua evitó el gol en los minutos finales despejando un balón sobre la línea, la más clara del partido hasta el momento y que desde una grada abarrotada de El Plantío fue celebrado por algunos instantes.

FICHA TÉCNICA





0-Burgos CF: Caro, Areso, Córdoba, Goldar, Fran García (Matos min 73), Mumo (Juan Hernández min 80), Elgezabak, Atienza (Raúl Navarro min 63), Curro, Valcarce (Artola min 63) y Mourad (Castel min 63)





0- Real Sporting de Gijón: Cuellar, Rosas (Christian Rivera min 90), Izquierdoz,Insua, Diego S., Varane (Queipo min 66), Jose Marsà, Juan, Pedro Díez (Jony min 90), Aitor G.J (Pol Valentín min 73) y Cristo (Jordan min 73).





Árbitro: Milla Alvéndiz (comité andaluz). Amonestó a Mourad (min 45), Atienza (min 47), Elgezabal (min 57), Bermejo (min 78) y Castel (min 88) y por los visitantes a Juan Otero (min 70), Marsà (min 71) y Christian Rivera (min 91).





Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Smartbank celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 11.532 espectadores.