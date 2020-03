0-0. El Burgos CF suma un punto en Tajonar

El Burgos Club de Fútbol sumó un valioso punto en su visita a Pamplona, tras un duelo sumamente disputado y luchado durante los 90 minutos. El equipo de Jose María Salmerón continúa mostrándose fuerte y con un bloque solido en defensa, pero esta ocasión no pudo materializar la quinta victoria consecutiva. Desde el inicio del partido ambos conjuntos mostraron un ritmo intenso de juego, en el que las principales acciones de peligro del equipo blanquinegro fueron generadas por un inspirado Roberto Alarcón. Por su parte el filial rojillo buscó apretar en distintas ocasiones durante los primeros 45 minutos, aunque sin una clara profundidad en sus acercamientos al área burgalesa. Tras el paso por los vestuarios, el Burgos inició la segunda mitad proponiendo una clara intensión de llevarse el partido , con una grada blanquinegra que estuvo acompañando en todo momento. Los disparos desde fuera del área de Pere y Julio Rico mantuvieron viva la ilusión de abrir el marcador, pero el Osasuna logró mantener el orden durante las aproximaciones visitantes. Con el ingreso de Toché y posteriormente de Indiano, el Burgos insistió en su plan inicial que por momentos se vio amenazado por una clara ocasión de Mendes en el área chica que salió rozando el palo de la portería de Pedro. Finalmente los blanquinegros contaron con un par de ocasiones generadas por el orgullo de Juanma y de Lobato pero la suerte no estuvo de su lado en esta jornada 27. El empate a cero terminó siendo el resultado más justo para ambos equipos. Con esta igualdad el Burgos no cambia su situación en la tabla y sigue destacando por su evolución, por mantener nuevamente su portería a cero y con una afición que se mantiene optimista, de cara lo que será el próximo domingo el encuentro ante Arenas de Getxo.

Osasuna Promesas: Álvarez, Liza, Santafé (Adrián Aranguren, 87’), Calvillo, Herrando, Zabarte, Aimar (Gabriel, 80’), Mendes, Javi Martínez, Alvarito (Gonzalez,66’) y Jiménez

Burgos Club de Fútbol: Pedro López, Pere, Undabarrena, Córdoba, Lobato, Cerrajería (Rosales, 88’), Julio Rico, Borja Sánchez (Indiano. 76’), Alarcón, Raúl Sánchez (Toché, 66’) y Juanma.

Árbitro: Antonio Monter, asistido por Sergio Ferrando y Hector García.

Amonestaciones a Zabarte (75’) por el Osasuna Promesas y Cerrajería (59’) por el Burgos Club de Fútbol.