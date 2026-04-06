La Pizarra 5x29: ¿Qué probabilidades hay de que el Burgos CF juegue playoff?

El Burgos Club de Fútbol logra una victoria crucial de 2-3 ante el Albacete con goles de Appin, Fer Niño y Lizancos, destacando Curro Sánchez en las asistencias. El equipo muestra una gran efectividad goleadora y solidez defensiva, siendo el gol de Fer Niño antes del descanso psicológicamente clave.

Con 57 puntos, el Burgos se afianza en puestos de playoff de ascenso a Primera División, lo que ahora el profesor Luis Sierra considera una "obligación". El entrenador Luis Miguel Ramis subraya la fuerte mentalidad del equipo, su confianza y la ausencia de vértigo ante esta oportunidad histórica, reconociendo el mérito de la plantilla y la importancia de la experiencia de sus jugadores.

El técnico del Albacete, Alberto González, elogia al Burgos, calificándolo de equipo superior. El próximo rival es el Sporting de Gijón, que llega en una racha negativa, a diferencia del Burgos, que encadena siete jornadas sin perder. El calendario del Burgos presenta partidos exigentes, pero también encuentros más asequibles. La recta final de la temporada exige la masiva asistencia de la afición a El Plantío para apoyar al equipo en su búsqueda del ascenso.