La Pizarra 5x28: El Burgos CF se mete en playoff

El Burgos Club de Fútbol consigue una victoria histórica por 0-1 frente al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla, su primera en 56 años, gracias a un penalti de David González en el minuto 93. Este triunfo sitúa al equipo en la quinta posición, ocupando un puesto de playoff de ascenso a Primera División con 53 puntos.

La solidez defensiva es clave para el profesor Luis Sierra, acumulando cinco jornadas sin encajar goles, aunque el estilo de juego genere pocas ocasiones y sea poco vistoso. El entrenador Luis Miguel Ramis defiende esta estrategia efectiva y muestra una ambición creciente, instando a la afición a llenar El Plantío para aprovechar esta oportunidad histórica de ascenso.

La semana presenta dos compromisos importantes: el Burgos recibe al Ceuta, un rival revelación con 47 puntos que destaca por su orden y mentalidad positiva, y visita al Albacete, un equipo anímicamente reforzado por su trayectoria en Copa del Rey. Una particularidad del calendario pospone las sanciones por tarjetas de la jornada intersemanal.

El club persigue el ascenso, consciente de una 'ventana de oportunidad' por el bajo rendimiento de otros equipos aspirantes.