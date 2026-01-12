La Pizarra 5x17: El Burgos CF, con opciones de dar la sorpresa en Copa del Rey

El Burgos Club de Fútbol logra una victoria por 1-0 contra el Eibar en El Plantío, con Iñigo Córdoba como protagonista al marcar el único gol. El equipo cierra la primera vuelta de la temporada con 32 puntos, posicionándose octavo y superando los registros del año anterior. Esto afianza la permanencia y mantiene viva la ilusión por alcanzar los puestos de playoff. En este sentido, el profesor Luis Sierra señala necesidad de mejorar el juego combinativo y la mordiente en ataque, ya que el estilo ultra defensivo de Ramis genera momentos de enfado puntual por parte de los aficionados.

Esta semana, el Burgos se prepara para dos encuentros clave en casa. El jueves, disputa los octavos de final de la Copa del Rey contra un Valencia en apuros en Primera División, donde Sierra ve grandes posibilidades de hacer historia. El domingo, recibe al Huesca de Jon Pérez Bolo, un equipo con un estilo más ofensivo y con problemas internos, lo que convierte al Burgos en favorito para este partido de liga. El equipo mantiene la ilusión y la ambición en ambas competiciones.