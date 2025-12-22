La Pizarra 5x16: El balance de 2025 del Burgos CF

El Burgos empató a uno con el Real Zaragoza en el último partido del año. David González marcó en el minuto 37, pero el Zaragoza iguala en el minuto 93, lo que le permite salir del puesto de colista. El Burgos finaliza el año en octava posición con 29 puntos, fuera de los puestos de playoff.

El entrenador, Luis Miguel Ramis, cree que el equipo debe cerrar los partidos antes, mientras que Luis Sierra y David González valoran el empate como justo por las oportunidades del Zaragoza. Se evidencia que el Burgos presenta problemas en casa para atacar, a diferencia de su juego a domicilio, donde domina el contragolpe.

Persisten los problemas con la pelota parada. El profesor Luis Sierra subraya el cansancio mental del entrenador y de algunos jugadores. En la Copa del Rey, el Burgos avanza a octavos de final, esperando un rival de Primera División.

En el mercado de invierno, el club busca un mediocentro ofensivo. La ambición pasa por alcanzar puestos de playoff y construir un nuevo campo de primera división. El próximo partido es contra el Córdoba, un equipo ofensivo y líder en remates, aunque con fragilidades defensivas.