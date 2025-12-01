La Pizarra 5x13: Horizonte esperanzador para que el Burgos CF acabe la mala racha

El Burgos Club de Fútbol suma su segunda derrota consecutiva al perder 1-0 ante el Ceuta, con gol del exjugador blanquinegro José Matos. A pesar de ello, el equipo conserva la quinta posición en la clasificación, en puestos de playoff, dentro de una Segunda División muy igualada.

En el encuentro contra el Ceuta, el Burgos muestra una primera parte floja con dominio y efectividad rival. Aunque mejora en la segunda, carece de acierto. Todo ello lo analiza el profesor Luis Sierra, que se fija en la gestión del entrenador Luis Miguel Ramis y la polémica anulación por el VAR de un posible penalti al final del encuentro.

Sierra propone varias alternativas que podrían poner punto final a la mala racha. El Burgos se prepara para la Copa del Rey frente al Real Zaragoza, visto como un estorbo por ambos técnicos, pero como una oportunidad para suplentes. El lunes se enfrenta al Albacete en liga, un rival ofensivo de transiciones rápidas y con Morcillo como figura. Luis Sierra prevé que el equipo acabará entre los nueve primeros, pudiendo superar su mejor registro histórico de puntos.