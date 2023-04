Usuarios abulenses del abono gratuito de Renfe se sienten engañados

Lucía Mayo, es una de las muchas abulenses que cada día se traslada en tren a trabajar a Madrid. Para ella y para todos los abulenses en la misma situación, el abono transporte gratuito fue un medida muy bien acogida ya que supone un ahorro importante en estos desplazamientos al final de mes. Sin embargo Lucía se siente engañada. Para promover un uso responsable de esta medida, el Gobierno ha puesto como condición que si en tres ocasiones reservas plaza y no viajas te anulan el abono. Pues bien, el problema que están teniendo Lucía y otros abulenses es que les han retirado su abono porque cuando viajan no hay un revisor en el tren que les valide el billete y por tanto consta como si no hubieran viajado.





Son varias las reclamaciones que Lucía ha puesto a este respecto, y hasta el momento no ha recibido ningún respuesta.





Ahora Lucía sigue con su abono anulado y penalizada hasta que el próximo mes de mayo salgan los nuevos abonos. Para poder seguir viajando a trabajar a Madrid tiene que pagar de nuevo el billete de su bolsillo. Lucía estima que con el abono estaba ahorrando un media de 120 euros al mes.





El caso de Lucía no es el único, desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Ávila han contado a Cope que son muchas las reclamaciones de usuarios habituales que han recibido, tanto en los trayectos a Madrid, como a Salamanca. Ricardo del Val es el portavoz de la Plafaforma.









Del Val ha apuntado que desde la Plataforma ya se han enviado escritos a Renfe explicando esta situación. Ha insistido en que los afectados deben reclamar para que quede patente.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han explicado a Cope que se trata de casos aislados y que no tienen conocimiento de que este problema se esté produciendo en otras provincias según Renfe. Señalan desde la Subdelegación que U