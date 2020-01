La UCAV celebra Santo Tomás de Aquino

Alumnos, profesores y personal de administración de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) han sido los protagonistas del Solemne Acto Académico de Santo Tomás de Aquino donde la UCAV ha entregado diferentes distinciones y premios. “Un día de enorme alegría y de ver cómo la Universidad se va consolidando poco a poco”, según la rectora, Mª del Rosario Sáez Yuguero.

La festividad ha comenzado con la eucaristía oficiada por el Gran Canciller de la UCAV y Obispo de Ávila, José Mª Gil Tamayo. En ella ha hecho referencia a la gran información en la que está inmersa la sociedad actual, regida por el número de impactos, y no por el conocimiento. Ha invitado a la comunidad universitaria a trascender esta sociedad de datos y de información y ser amantes de la verdad y de la gente sabia y con sentido de vivir. Ha considerado necesario procurar el bien sin abrir mechas, buscar la sabiduría, el no sometimiento y la verdad que es la que hace que en el camino de la vida se progrese. Gil Tamayo ha hecho un llamamiento a los universitarios en el día de Santo Tomás de Aquino para que “haya un universo en el gran angular de la vida y del conocimiento”.

Durante el acto académico, el Gran Canciller de la UCAV, ha dejado patente que la Universidad tiene la matrícula de servicio público de toda la ciudadanía. El servicio público también es de instituciones, de iniciativa social, y eclesial. No es una cuestión privada que obedece a una lógica del capitalismo frente a los bienes colectivos. “La universidad tiende la mano para contribuir con la administración sin la cual no podemos hacer frente a esos retos que quiero ver como oportunidades y no como dificultades”, ha declarado José Mª Gil Tamayo. En este sentido ha animado a ser más proactivos, esperanzados y a contribuir todos como servicio público para hacer Ávila, la provincia y la región más más grande. “La contribución de la Iglesia está ofrecida como Universidad y como compromiso cristiano con la solidaridad y los más necesitados”, según el Gran Canciller.

La lección magistral ha corrido a cargo de Miguel Ángel Medina Escudero OP, doctor en Misiología, prior del Convento de S. Pedro Mártir (Madrid). En ella ha mostrado la situación actual: “Vivimos en una época donde la sociedad líquida y el pensamiento débil está aflorando por todas partes. Vivimos en la sociedad light, en la comida en el tabaco y light también en el pensamiento”. Por ello, ha propuesto de modelo a Santo Tomás de Aquino para precisamente “saber cómo responder a esta sociedad no ligth, sino con un pensamiento firme con una verdad que guíe, con una iluminación de la inteligencia que nos abra todos estos desafíos y nos ofrezca respuestas. Vamos a necesitarlas no solo en nuestra vida individual, sino en nuestra vida social, política. España y Europa tal como están, necesitan grandes maestros y Santo Tomás es un maestro que durante 8 siglos ha estado iluminando la sociedad europea. Hasta donde hemos llegado en parte se lo debemos a él”.

La Rectora ha felicitado a todos los premiados en este acto académico. Ha reconocido el esfuerzo y el trabajo de los alumnos, profesores y personal no docente: “Sois un ejemplo vivo de la labor que se desempeña en la nuestra universidad”. Asimismo, ha agradecido a la presidenta de la AAUCAV, Nieves Burguillo, su colaboración y ayuda incondicional por los premios y ayudas al estudio que conceden cada año. Y el trabajo del equipo UCAV Racing Engineering formado por alumnos de Ingeniería Mecánica.