Último día de campaña electoral, que nos he dejado la visita en los estudios de Cope de la candidata popular a la alcaldía, Sonsoles Sánchez Reyes, quien ha asegurado que su principal prioridad a partir del próximo 26 de mayo será “garantizar la gobernabilidad de Ávila”, insiste Sánchez Reyes en que “siempre” buscará “el consenso y el diálogo” con los distintos grupos políticos y lamenta que algunos ya hayan manifestado su intención de no querer entenderse con el Partido Popular.

La candidata popular ha contestado en Cope a quienes la acusan de no haber realizado las políticas que ahora propone cuando estaba en el Gobierno, apuntando que sus “competencias estaban limitadas al área de Cultura”, en todo caso, asegura que ahora quiere “implementar” esa forma de trabajar al resto de áreas. No entiende Sánchez Reyes el por qué si la gestión popular ha parecido tan mal a la oposición, no se han puesto de acuerdo para hacer prosperar una moción de censura.

En cuanto a su programa, la candidata popular ha destacado la necesidad de mejorar la dotación de los polígonos industriales, incentivar el comercio con formación y facilidades fiscales o la mejora de las comunicaciones. Apuesta también la popular por fijar población y por convertir Ávila en una ciudad universitaria. Volcarse con el mantenimiento de la ciudad, es otra de sus grandes propuestas.

Para todo ello asegura Sánchez Reyes que se ha rodeado de un equipo “de caras nuevas, con mucha ilusión y preparación”, con el que apunta que se siente “muy identificada”. Explica de la siguiente manera por qué no ha contado con ninguno de sus actuales compañeros de corporación.

Preguntada sobre la posibilidad de que el Partido Popular pueda perder al alcaldía y pasar a la oposición, Sonsoles Sánchez Reyes asegura que su “compromiso con la ciudad es leal” y que “siempre” ha trabajado por ella “desde todos los lugares” donde ha estado.