Sánchez-Reyes advierte que XÁvila no sacará adelante los proyectos importantes en lo que queda de legislatura

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, ha advertido que en los doce meses que quedan de legislatura al Equipo de Gobierno no le dará tiempo a sacar los proyectos importantes para la ciudad que están pendientes. Lamenta la popular que Por Ávila no podrá dejar “ningún legado” a la nueva corporación que venga y subraya que no espera nada, “a excepción de propaganda y marketing”, en el año que queda por delante.





Para Sonsoles Sánchez-Reyes los tres años de Gobierno de Por Ávila han sido de “parálisis y de claro retroceso”. Subraya la popular que a pesar “del incremento del IBI, de seguir aumentando la deuda y de haber presupuestado este 2022 las cuentas más altas del Ayuntamiento en la última década”, los resultados “no se están viendo en la ciudad”.





Insiste Sánchez-Reyes en que “todos los logros de Por Ávila” son de la anterior corporación. Incluso la pandemia que, dice, les ha servido de excusa para no hacer nada, les financiará sus grandes proyectos, gracias a los fondos europeos Next Generarion.