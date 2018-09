Rivas sobre su posible candidatura: “aún no toca hablar de esto”

Este fin de semana el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco ha fijado el mes de octubre como fecha para dar a conocer los candidatos a las alcaldias de la comunidad.

Esta mañana, a preguntas de los periodistas, el alcalde de Ávila no ha desvelado si repetirá o no como candidato popular. Jose Luis Rivas ha asegurado que “aun no toca hablar de esto” (escuchar).

Habrá que esperar a octubre para conocer el cabeza de lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila.