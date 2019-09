La radioterapia en Ávila no podía estar lista para 2020

El proceso para la adjudicación y realización de las obras para la implantación de la Unidad Satélite de Radioterapia lleva unos plazos que ya indicaban, desde el momento en que se inicia el expediente de licitación del proyecto , que NO PODÍA ESTAR LISTO EN EL AÑO 2020.

Primero porque estamos en septiembre de 2019 y aún no se ha adjudicado el proyecto . Dado el punto en el que se encuentra el expediente ( aún no se ha abierto el sobre con la oferta económica) la adjudicación definitiva del proyecto no estará hasta octubre o noviembre .

La empresa adjudicataria tiene, en este caso, 4 meses para la elaboración del proyecto definitivo. Suele haber correcciones o modificaciones que llevan otros 2 meses así que en el mejor de los casos nos ponemos en mayo de 2020.

Una vez listo el proyecto, el segundo paso es la redacción del pliego para la licitación de la obra . Aquí también hay que dar unos meses para la presentación de ofertas, apertura de sobres, estudio de las mismas , subsanación de errores etc . Un calculo aproximado nos situa a finales de 2020 . Y después la realización de la obra en sí, que , según las fuentes consultadas podría estimarse que lleve unos 16 meses.

Así que estaríamos hablando de principios de 2022.