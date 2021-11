La provincia de Ávila continúa en riesgo sanitario muy alto con una incidencia acumulada de 373 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. La peor cifra de toda la comunidad. El dato positivo es que comienza a bajar el índice de reproducción del virus que ya está por debajo de 1, situándose en 0,97, en estos momentos el más bajo de Castilla y León, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad.





En el último día se han registrado 24 nuevos contagios y en estos momentos hay 47 personas ingresadas en planta y 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos. El delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero ha realizado un llamamiento a la vacunación para “frenar la cadena de contagios”.









Ninguno de los grandes brotes de la provincia se da por cerrado. El del hospital Nuestra Señora de Sonsoles ya alcanza a 80 personas, si bien muchos son asintomáticos y no han requerido de hospitalización.









Sigue también activo al brote de Arévalo y Madrigal de las Altas Torres que ya afecta a más de 70 personas.





También en materia sanitaria, pero ya al margen de la pandemia, el delegado territorial ha afirmado en Cope que no se tomará ninguna decisión sobre la reorganización de la Zona Básica de Salud de Muñico hasta que no exista consenso con la Diputación de Ávila. En todo caso, Hernández Herrero ha insistido que en ningún momento habrá cierre de consultorios, no perdida de servicios.