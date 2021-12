Por Ávila no da por concluidas las negociaciones con PP pese a su "cabreo mayúsculo"

Por Ávila no da por cerradas las negociaciones con el Partido Popular para sacar adelante los presupuestos de la Junta de 2022, pero sí han puesto de manifiesto su “cabreo mayúsculo” tras las declaraciones del portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, que les calificó de “infantiles”. Hoy el presidente de la formación amarilla, José Ramón Budiño, ha pedido “educación y decoro” y ha dicho lo siguiente sobre la actitud de de la Hoz (ESCUCHAR SONIDO).









José Ramón Budiño ha informado que la aceptación total o parcial de 16 de las 22 enmiendas de por Ávila sólo alcanzan una quinta parte de la cuantía económica plateada por su formación, quedando fuera infraestructuras como el centro de salud de Las Hervencias. En este sentido Budiño ha lamentado que se trata de un proyecto para el que el Partido Popular ya había presupuestado 356.000 euros en marzo de 2009.









Otra de las enmiendas modificadas sería la del colegio para Las Hervencias para la que Por Ávila pedía una cantidad de 200.000 euros que los populares han reducido a 50.000 euros.





Budiño ha pedido al Partido Popular que “sí quieren elecciones lo digan y no nos hagan perder el tiempo”. El presidente de Por Ávila ha descartado la posibilidad de buscar el apoyo del Partido Socialista y el resto de grupos para sacar adelante sus enmiendas, aritméticamente posible, asegurando que aunque sería “un escenario político magnífico” no se desarrollarían los proyectos al no contar con el apoyo del Equipo de Gobierno.









Recordamos que el presupuesto de la Junta de Castilla y León de 2022 para la provincia de Ávila supone un incremento del 62% con respecto al de este año, pasado de los 46 a los 75 millones de euros. Casi 29 millones que se perderían de no alcanzarse un acuerdo sobre los presupuestos. Y es que mañana viernes es el último día para alcanzar un consenso que de no llegar, podría llevar a una suspensión del pleno previsto para la semana que viene y una prorroga de los presupuestos de 2021.







Estos números parecían insuficientes a Por Ávila, que a mayores ha presentado 22 enmiendas por valor de 35 millones de euros, de los que ayer el Partido Popular planteaba sacar adelante total o parcialmente 16 de ellas.







El voto de Por Ávila a día de hoy sigue siendo no, si bien el año pasado el procurador de la formación amarilla, Pedro Pascual, votaba a favor de las cuentas regionales, siendo estás un 62% más bajas de las planteadas para 2022.