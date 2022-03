Por Ávila dirá no a la investidura de Mañueco como presidente de la Junta

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, no descarta ser el portavoz del grupo mixto que compartirá con Ciudadanos y Podemos. En todo caso Pascual no ve problema en que esta portavocía pueda rotar con sus compañeros de grupo, Francisco Igea y Pablo Fernández. En caso de que no exista un acuerdo sobre quien asumirá esta responsabilidad, será la mesa de las Cortes quien tome la decisión final.









Lo que ha ha avanzado Pedro Pascual es que no votará a favor de Alfonso Fernández Mañueco en el pleno de investidura.









Pedro Pascual se ha reunido esta mañana con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán y esta tarde mantendrá un encuentro con Francisco Igea y Pablo Fernández para abordar quien será el portavoz del grupo mixto, así como el reparto de la representación en las distintas comisiones.