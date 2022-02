Por Ávila no acude a la reunión con el PP en Valladolid para hablar del futuro Gobierno de CyL

Por Ávila no ha acudido a la reunión anunciada por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León para abordar el futuro Gobierno de Castilla y León. La formación amarilla ha argumentado la ausencia del presidente en funciones y candidato a la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, al que según el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, consideran “el único interlocutor válido dada la experiencia de hace unos meses, para que no se tergiverse lo que en estas reuniones se manifiesta”. No entiende Budiño por qué Mañueco se ha reunido con unas formaciones políticas y con otras no (ESCUCHAR SONIDO).







El presidente Mañueco manifestaba lo siguiente al respecto.







Recordamos que la presencia de Mañueco no era la única condición que Por Ávila pedía para participar en este encuentro. Los amarillos pedían también que el procurador electo José Francisco Hernández, dejara su escaño acusándole de utilizar información de la Junta de Castilla y León para hacer campaña electoral.