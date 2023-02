El PP pide una nueva RPT y advierte de "un aluvión" de sentencias judiciales

Los concejales de Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila pedirán el pleno municipal de este viernes la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo “antes de que llegue el aluvión de nuevas sentencias judiciales” que el concejal, Miguel Ángel Abad, advierte que está por venir. Recuerda Abad que en estos momentos hay 20 casos pendientes de sentencia y, al menos, otros 30 trabajadores están a la espera de la valoración de su puesto de trabajo. No entienden los populares por qué el equipo de Gobierno aplica la RPT(ya caducada y que no quisieron aprobar), a unos trabajadores sí y a otros no.









Asegura Abad que con las valoraciones de los puestos de trabajo ya realizadas la nueva RPT “puede ser idéntica a la anterior y si hay voluntad es una cuestión de pocos días” que pueda sacarse adelante.





Los populares presentarán una segunda moción, solicitando ayudas para los trabajadores autónomos y por cuenta propia. Un sector que afirman que “está viviendo una crisis sin precedentes y requiere la aplicación de medidas excepcionales”. Recuerda la portavoz del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes, que el año pasado terminó en Ávila con 76 autónomos menos.





Los populares dejan abierta esta moción a la búsqueda de ayudas consensuadas por todos los grupos políticos.