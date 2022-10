El PP pide que XAV que no aplique la actualización de los coeficientes que subirán el impuesto de la plusvalía

El Partido Popular de Ávila ha pedido al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento que “no aplique la actualización de los coeficientes que subirían el impuesto de la plusvalía”, incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.









Recuerda el concejal Mario Ayuso que son los propios consistorios los que pueden decidir elevar o no, hasta los nuevos máximos previstos, los coeficientes de revalorización que aplican”.









Insiste Ayuso en que ya que Por Ávila no dejará sin efecto la subida del 8,6% del IBI, al menos no aplique la revalorización de la plusvalía para no asfixiar más a los abulenses”.