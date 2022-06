Nacho Paradinas: "Dejo la presidencia de la AECC en Ávila pero no la asociación, seguiré como voluntario"

Abandona la presidencia de la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila, después de ocho años al frente, pero dice Ignacio Paradinas que “no es una despedida sino un paso a un lado”. Nacho Paradinas, como le gusta que le llamen, se va de la presidencia pero no de la asociación, donde continuará esta vez como voluntario.





Reconoce Paradinas que en este tiempo se ha sentido “muy querido y apoyado” por los abulenses sin los que, asegura, no hubiera sido posible conseguir tantos logros. No le pesa no ser el presidente de la asociación cuando la unidad satélite de radioterapia se inaugure, aunque afirma que le hubiera gustado que fuera antes por los pacientes.





Entre los proyectos que le hubiera gustado sacar adelante, Nacho Paradinas, ha destacado un nuevo hospital de día, que confía salga adelanta con la nueva junta directiva, así como otros proyectos importantes.





El balance global que Paradinas ha realizado de sus ocho años al frente de la AECC en Ávila es “muy positivo”. Asegura que deja la Asociación “con más visibilidad, muy bien organizada y con otras perspectivas”. Confía con modestia este arquitecto de profesión, en que su sucesora, Lola Rodríguez Bautista, haga la cosas “mejor”.





Puedes escuchar aquí la entrevista completa a Ignacio Paradinas en Mediodía COPE ÁVILA.