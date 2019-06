¡Vuelve Músicos en la Naturaleza! Un escenario al aire libre y como único decorado los pinares de la Sierra de Gredos volverán a poner a la Provincia de Ávila en el ojo musical de toda España. Más de 6 horas de concierto para que los amantes del rock vivan una ocasión única. Como cabeza de cartel el artista internacional Rod Stewart. El músico británico llega a la provincia de Ávila después de pasar por Austria días antes. La gira de de Stewart tiene su parada en Ávila donde sonarán canciones como la que estas escuchando de fondo...

En la decimocuarta (14ª) edición de Músicos en la Naturaleza Rod Stewart será el artista principal, pero no el único.

El grupo de rock español ' Rulo y la Contrabanda' visitará Hoyos del Espino. Antes de irse a grandes festivales nacionales ofrecerá al público en la Provincia abulense su nuevo trabajo 'El Doble de tu Mitad'. Los nuevos temas del grupo así como los que ya tienen unos años, retumbarán en la Sierra de Gredos...

Por último para cerrar Músicos en la Naturaleza 2019 actúa el grupo de rock británico, The WaterBoys. Los chicos del agua aterrizan en Ávila para presentar su último album “Out all this blue”. Con Mike Scott al frente The Waterboys es un grupo de referencia del rock moderno. En esta edición serán los que pongan la última nota en la Sierra de Gredos.

Un cartel que tal y como ha confirmado desde la Junta por medio del Director General de Medioambiente, José Manuel Jiménez, es un cartel acorde del público de Músicos en la Naturaleza.

Subirá el telón Rulo y la Contrabanda a las 20:30m, le seguirá Rod Stewart y acabará el concierto The Waterboys pasadas las 2 de la mañana.

Como novedad este año montarán 5 pantallas para que los asistentes no se pierdan ningún detalle de estas actuaciones únicas.

Se esperan en torno a 12.500 personas y lo que es más curioso: El 86 % de los asistentes llegarán desde fuera de Castilla y León.

Un concierto, además comprometido con la sostenibilidad que tal y como ha explicado José Manuel Jiménez, tendrá un impacto medioambiental cero

Desde 2006 celebrándose Músicos en la Naturaleza siendo todas las ediciones un éxito. Este concierto organizado por el grupo COPE, por Rock FM se ha convertido en un escenario único.