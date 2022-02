“Medias verdades, proyectos inconcretos y mentiras” entorno a las escaleras mecánicas según el PP

El edil, Miguel Encinar, ha apuntado que sin fondos Next Generation este proyecto “no podría salir” adelante según ha reconocido el alcalde, por lo que desde el PP critican que cuando Por Ávila lo incluyo en sus programa electoral no fue “más que un brindis al sol” puesto que no sabían de dónde iban a sacar financiación para el mismo.





Encinar critica “las medias verdades, proyectos inconcretos o mentiras” relacionadas con las escaleras mecánicas.





Recuerda el concejal del PP que hace unos días el regidor tuvo que reconocer que “no existe ningún informe técnico redactado, ni aprobado por el Ministerio de Cultura y la UNESCO” un informe que, insiste Encinar, sería “preceptivo por ser Ávila Patrimonio de la Humanidad”.





SUBDELEGADO DEL GOBIERNO SOBRE LAS ESCALERAS MECÁNICAS

Precisamente hoy preguntado por este asunto en Cope, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano Murillo, apuntaba que el proyecto de las escaleras mecánicas sigue adelante, y tiene la “luz verde”, del Ministerio de Culutura.









Según ha podido saber Cope Ávila, la redacción del anteproyecto de las escaleras mecánicas todavía debe hacerse llegar al Gobierno Central “junto con un informe de evaluación de impacto patrimonial que determine que la intervención no afecta al Valor Universal Excepcional por el que Ávila fue declarada Patrimonio de la Humanidad”.





Cuando el Ministerio reciba estos documentos, informará al Centro de Patrimonio Mundial, que es el organismo que debe dar el visto bueno a la actuación.