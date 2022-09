El presidente del Colegio de Médicos de Ávila, Manuel Muñoz García, ha advertido en los micrófonos de Cope Ávila que en los próximos dos o tres años se jubilarán entre el 50 o 60% de los médicos de Atención Primaria de la provincia de Ávila, todos ellos correspondientes a la oposición del año 1983. Esto agravará, dice Muñoz García, la ya de por sí mala situación de la sanidad abulense.





Dice el presidente del Colegio de Médicos de Ávila que en estos momentos no puede utilizarse otro adjetivo que no sea “mala” para la situación del hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde hay un déficit de médicos “en todos los servicios con respecto a la plantilla planificada”. La falta de médicos, asevera Manuel Muñoz, es aún “más llamativa” en las especialidades de traumatología, anestesia, ginecología y cardiología. La situación, dice el médico, no es mejor en la atención primaria.





Manuel Muñoz lamenta que esta situación obedece a “una mala planificación” que ya se viene denunciando desde hace 30 años, cuando todavía no era inmediato y se podía abordar el problema. Y es que, recuerda Muñoz García que un médico necesita una media de diez u once años (seis de carrera y cuatro o cinco de especialidad) para poder trabajar en el sistema público. Ahora la solución, dice el presidente de los médicos abulenses, “tiene que ser a largo plazo, no puede ser inmediata”, si bien algo ayudaría “mejorar las condiciones de trabajo” de estos profesionales sanitarios.









Considera Manuel Muñoz que la situación de los 650 médicos que en estos momentos están en activo en la provincia de Ávila “no es peor” en el resto de comunidades, donde también es acuciante la falta de profesionales.